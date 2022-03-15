Украинцы могут сообщать о преступлениях оккупантов с помощью чатботов

Министерство цифровой трансформации Украины сообщает, что украинцам доступны чатботы, предназначенные для сбора доказательств о преступлениях оккупантов в Украине. С помощью этих чатботов украинцы могут оперативно сообщить о преступных действиях, свидетелями которых они стали. При этом можно передавать фото и видео доказательства, а также подробное описание преступлений, совершённых российскими захватчиками.

War Crime Bot — присылайте доказательства нарушений международного гуманитарного права, прав человека и преступлений

TRIBUNAL UA — присылайте фото- и видеодоказательства убийств, насилия, ограблений гражданских или военных лиц

SaveEcoBot — сообщайте о преступлениях против окружающей среды, которые совершают российские войска на территории Украины: ущерб, причинённый АЭС, разрушение очистных сооружений, поджог лесов и т.д. Переданные сообщения будут ценными доказательствами в судебных процессах для восстановления украинской окружающей среды

Отмечается, что зафиксированные с помощью чатов доказательства будут обработаны и переданы в Офис Генпрокурора, Министерство юстиции, МИД, Министерство окружающей среды и другим лицам с целью дальнейшей защиты интересов Украины в национальных и международных судебных инстанциях. Чем больше будет зафиксировано информации о российских военных преступлениях, тем больше наказаний получит страна-агрессор.