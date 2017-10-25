Украинец (вероятно из Крыма) пожаловался на блокировку $1 млн на криптобирже Bittrex

Один из украинцев, являющихся пользователем криптовалютной биржи Bittrex, пожаловался на безосновательную блокировку своего аккаунта в сервисе. Причём, блокировка произошла вскоре после того, как пользователь перечислил на аккаунт круглую сумму в $1 млн.

Владелец учётной записи поясняет, что с помощью этих денег он надеялся заработать на хардфорке Bitcoin Gold. На форуме bitcointalk он сообщил, что предоставил все запрошенные администрацией биржи документы для подтверждения личности, однако с момента блокировки прошло больше недели, а ответа до сих пор нет.

Пользователи форума отмечают, что подобные блокировки в последнее время участились. Некоторые связывают их с санкциями США против Кубы, Ирана, Северной Кореи, Судана, Сирии, России и Крыма, а также противодействием мошенничеству и отмыванию денег.

По словам украинца с ником natal, он не проживает на территории Крыма, что могло бы объяснить блокировку. В то же время другие посетители форума заявляют, что данный пользователь проживает именно на территории временно оккупированного Крыма.

После этого natal заявил, что его учётная запись зарегистрирована на паспорт Европейского Союза.

Также он настаивает на том, что вложенные средства полностью законны, что он документально подтвердил сотрудникам биржи. По словам пострадавшего, это «семейные инвестиции».

Украинец также утверждает, что его аккаунт был верифицирован, после чего он повторно отправил документы, подтверждающие его личность, и актуальное фото. Однако разблокировки за этим не последовало. В техподдержке ему сообщили, что аккаунт находится на рассмотрении, и попросили ожидать.

В обсуждение пришли криптоэнтузиасты из других стран, которые также пожаловались на блокировку своих аккаунтов. Правда, ни у кого из них не было на счету таких больших сумм. Опытные пользователи рекомендуют не хранить больше $2000 в «одной корзине».

Источник: AIN