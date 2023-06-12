Украина получит еще 5 комплексов Patriot до конца 2024 года — Raytheon

Комплекс Patriot, созданный более 40 лет назад, чтобы сбивать русские ракеты, наконец выполняет свое предназначение. В ходе майских атак Киева ЗРК Patriot ликвидировали сперва одну, а затем еще 6 «гиперзвуковых» ракет «Кинжал» – их россияне считали несбиваемыми. Весь мир наглядно убедился в эффективности противоракетной системы, а компания Raytheon планирует увеличить их производство – 5 новых комплексов будут изготовлены для Украины.

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«Никто не был на 100% уверен, что Patriot способен уничтожить гиперзвуковую ракету Х-47, — говорит командир 96-й зенитно-ракетной бригады, обороняющей Киев, полковник Сергей Яременко. — Украинцы это доказали». Военные в странах-партнерах Украины сказали ему: «Мы учимся у вас прямо сейчас».

Средства обнаружения распознали цели на расстоянии 200 км, а последняя из них была поражена на расстоянии 15 км – за секунды до возможного удара. Raytheon Technologies, главный производитель Patriot, увеличивает производство до 12 установок в год и планирует поставить пять из них в Украину до конца следующего года, сообщил генеральный директор компании Грег Хейс. «Мы были очень удивлены его эффективностью».

По словам Хейса, Украина доработала программное обеспечение Patriot для уничтожения ракет, летящих в 2 раза быстрее изначально заложенных скоростей.

Программа создания Patriot стартовала в 1960-х годах, ее несколько раз чуть не свернули из-за перерасхода средств и технической сложности. Название, которое расшифровывается как Phased Array Tracking Radar to Intercept of Target, было получено системой в 1976 году – в год двухсотлетия США. За 40 лет комплексы были модернизированы и сейчас мало похожи на оригинал.

Raytheon собирает радары и системы наведения Patriot в Андовере, штат Массачусетс. Lockheed Martin производит ракеты для Patriot на своем заводе в Камдене, штат Арканзас, Aerojet Rocketdyne создает ракетные двигатели. Raytheon и Lockheed Martin расширяют свои заводы в рамках усилий Пентагона по пополнению боеприпасов, запасы которых истощены войной на Украине и для выполнения заказов из других стран. Lockheed Martin также обращается к клиентам и пользователям Patriot, таким как Польша, за помощью в производства деталей.

Каждая система Patriot стоит около $1 млрд, на ее создание уходит два года. Стоимость ракет-перехватчиков достигает $4 млн за штуку.

Высокая стоимость зарядов и их ограниченная доступность требуют от украинских операторов тщательного выбора целей. США обучили эксплуатации Patriot около 90 украинских военных в рамках ускоренной 10-недельной программы, которая была завершена досрочно. Стандартное время обучения – от 16 недель для операторов управления огнем и до девяти месяцев для обслуживающего персонала.

Первые установки прибыли в Украину в апреле, а уже в мае они сбивали «Кинжалы». Для создания воздушного щита над всеми важными городами и объектами Украине необходимы десятки комплексов Patriot, но даже две батареи демонстрируют поразительную эффективность.

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Источник: The Wall Street Journal