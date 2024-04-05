Командование десантно-штурмовых войск направило грамоты с благодарностями американским хакерам, которые систематически атаковали IT-инфраструктуру рф.
Однако не все на западе довольны этим, рассказывает BBC.
Одним из таких был хакер Voltage. Его настоящее имя — Кристофер Кортрайт, он IТ-работник из Мичигана. Хакерские атаки он координировал из собственного дома.
53-летний парень рад, что его работу официально признали и наградили сертификатом.
Парень возглавляет хакерскую группировку One Fist, которая похитила данные из российских военных компаний и взломала камеры для слежки за войсками.
В One Fist входят хакеры из восьми разных стран, включая Великобританию, США и Польшу. Вместе они совершили десятки кибератак.