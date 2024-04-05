Командование десантно-штурмовых войск направило грамоты с благодарностями американским хакерам, которые систематически атаковали IT-инфраструктуру рф.

Однако не все на западе довольны этим, рассказывает BBC.

Одним из таких был хакер Voltage. Его настоящее имя — Кристофер Кортрайт, он IТ-работник из Мичигана. Хакерские атаки он координировал из собственного дома.

53-летний парень рад, что его работу официально признали и наградили сертификатом.

Парень возглавляет хакерскую группировку One Fist, которая похитила данные из российских военных компаний и взломала камеры для слежки за войсками.

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В One Fist входят хакеры из восьми разных стран, включая Великобританию, США и Польшу. Вместе они совершили десятки кибератак.