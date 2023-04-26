Украина и ЕС зафиксировали сроки и условия присоединения к свободному роумингу – законодательство необходимо согласовать до 24 апреля 2024 года

Вице-премьер-министр — Министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров сообщил, что были окончательно утверждены изменения в Приложение 17-3 Соглашения об ассоциации. Это открыло путь к официальному принятию роуминга.

Курс QA. “Я нічого не робив, воно само зламалося?”. Перетвори цю суперсилу на свою роботу . Почати

Роуминг как дома позволит пользоваться мобильным телефоном в любой из 27 стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейне и Норвегии без дополнительных платежей. Пока такая возможность доступна для украинцев благодаря совместному заявлению операторов, но его срок истекает 1 июля 2023 года.

Теперь украинские власти должны обновить национальное законодательство в сфере роуминга и внедрить соответствующие нормативы ЕС. Украина обязалась реализовать соответствующие изменения в течение одного года – до 24 апреля 2024 года. Будем надеяться, что чиновникам будет достаточно этого времени, чтобы окончательно согласовать украинское и европейское законодательство в сфере роуминга.