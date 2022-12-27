Украинцам, получившим бронирование от мобилизации, разрешат выезжать в заграничные командировки, – министр экономики Юлия Свириденко

Глава министерства экономики Украины Юлия Свириденко в интервью изданию Forbes сообщила, что правительство планирует разрешить украинцам, получившим бронирование от призыва, выезжать в заграничные командировки.

Верховная Рада поручила Кабмину разработать новые критерии бронирования до 4 января 2023 года. Сейчас постановление находится на согласовании и как подчеркнула Свириденко «дискуссия в самом разгаре».

Один из критериев предполагает, что украинцы, забронированные от мобилизации, смогут выезжать за границу в командировку. В первую очередь разрешение получат:

работники государственного сектора, которые «выполняют мобилизационные задачи»;

специалисты предприятий, производящих продукцию для украинских военных;

работники предприятий, имеющих «критически важное значение для экономики».

Министр экономики отметила, что Кабмин «не планирует разрешать всем выезжать за границу», в первую очередь инициатива сосредоточится на помощи украинскому бизнесу.

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«Наша задача — помочь бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках», — говорит Свириденко.

Напомним, что с сентября Минэкономики и Минцифры планировали запустить механизм «єВідрядження» для выезда мужчин призывного возраста по рабочим делам за границу, однако проект не поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль, а также Офис президента.

Работники, получившие бронирование ранее, могут обновить его по истечению сроков. Отсрочка от призыва предоставляется на полгода. В сентябре правительство также утвердило предложение Минэкономики продлить срок еще на два месяца для работников, забронированных в марте и апреле.