Военнообязанные предприниматели смогут выезжать за границу сроком до 7 дней – правительство запускает услугу «єВідрядження» на сайте «Дія»

Кабинет министров Украины принял постановление, которое в экспериментальном формате позволит предпринимателям выезжать за границу в рабочие командировки. Соответствующая услуга «єВідрядження» должна появиться на портале «Дія» уже 1 сентября.

Новой услугой «єВідрядження» смогут воспользоваться физические лица-предприниматели и юридические лица, выполнившие следующие условия:

подали налоговую отчетность;

не имеют задолженности по единому взносу на государственное социальное страхование;

средняя заработная плата в компании составляет не менее 20 тыс. грн;

внесли гарантированный платёж в размере 200 тыс. грн.;

количество застрахованных лиц за последний месяц отчётного квартала должно быть не менее 10 человек.

Подать заявку на командировку можно будет на портале «Дія». Те предприниматели, в отношении которых выполнены все указанные условия, смогут віхать в рабочую поездку за границу можно на срок до 7 дней. При этом отмечается, что получить разрешение на выезд одновременно смогут не более 10% количества застрахованных лиц в компании и не более 10 человек из одной компании одновременно.

Благодаря новой услуге «єВідрядження» украинский бизнес сможет участвовать в международных мероприятиях и подписывать деловые контракты за рубежом. Но после этого военнообязанные будут вынуждены вернуться в Украину.