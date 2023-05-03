«Укрпошта» анонсировала новую марку — на «рабочем» эскизе изобразили горящий московский кремль, над которым кружат дроны

Генеральный директор «Укрпошты» Игорь Смилянский в своем Telegram-аккаунте сообщил о запуске новой марки и опубликовал ее рабочий эскиз.

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На переднем плане «чернового варианта» расположен украинский военный, он же персонаж предыдущей марки почтового оператора «Русский военный корабль, иди на ***», который показывает русскому кремлю тот же знаменитый жест. Здание на рисунке изображено в огне, а в небе над ним виднеется БПЛА.

«Друзья, исторически так сложилось, что марки «Укрпошты» являются предвестником хороших событий. Поэтому завтра утром объявим о запуске новой марки. Какой, когда и где — подождите 😉 Но, уверен, кому-то «за поребриком» очень понравится. А пока – как говорится, «рабочие эскизы», – пишет Смилянский.

Сообщение главы «Укрпошты» появилось на фоне новостей о ночной атаке официальной резиденции президента россии двумя беспилотниками. кремлевская пресс-служба назвала это «спланированной террористической акцией» и «попыткой покушения на путина», а спикер Владимира Зеленского сказал, что «Украина не располагает информацией о так называемых ночных атаках на кремль».

Чуть позже советник главы офиса президента Михаил Подоляк добавил, что «Украина не атакует объекты на территории россии, потому что это не решает никакой военной задачи, но дает основания россии оправдать свои атаки по гражданским». Также он предположил, что дроны над кремлем – это «подпольная работа местных сил сопротивления».