«Укрпошта» анонсировала новую марку — на «рабочем» эскизе изобразили горящий московский кремль, над которым кружат дроны

Генеральный директор «Укрпошты» Игорь Смилянский в своем Telegram-аккаунте сообщил о запуске новой марки и опубликовал ее рабочий эскиз.
На переднем плане «чернового варианта» расположен украинский военный, он же персонаж предыдущей марки почтового оператора «Русский военный корабль, иди на ***», который показывает русскому кремлю тот же знаменитый жест. Здание на рисунке изображено в огне, а в небе над ним виднеется БПЛА.
«Друзья, исторически так сложилось, что марки «Укрпошты» являются предвестником хороших событий. Поэтому завтра утром объявим о запуске новой марки. Какой, когда и где — подождите 😉 Но, уверен, кому-то «за поребриком» очень понравится. А пока – как говорится, «рабочие эскизы», – пишет Смилянский.
Сообщение главы «Укрпошты» появилось на фоне новостей о ночной атаке официальной резиденции президента россии двумя беспилотниками. кремлевская пресс-служба назвала это «спланированной террористической акцией» и «попыткой покушения на путина», а спикер Владимира Зеленского сказал, что «Украина не располагает информацией о так называемых ночных атаках на кремль».
Чуть позже советник главы офиса президента Михаил Подоляк добавил, что «Украина не атакует объекты на территории россии, потому что это не решает никакой военной задачи, но дает основания россии оправдать свои атаки по гражданским». Также он предположил, что дроны над кремлем – это «подпольная работа местных сил сопротивления».
Щодо дронів над Кремлем. Все передбачувано… Росія явно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів. А потім демонструє «дрони над Кремлем». По/перше, Україна веде виключно оборонну війну і не атакує об‘єкти на території…
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 3, 2023
- Ранее «Укрпошта» выпустила марки с легендарным псом-разминировщиком Патроном, самым большим в мире самолётом Ан-225 «Мрия», который уничтожили оккупанты, Крымским мостом, марки «Херсон – это Украина!» и «ПТН ПНХ!» с граффити Бэнкси в Бородянке. А первая марка «Укрпошти», выпущенная в начале полномасштабного вторжения россии, под названием «Рускій воєнний корабль, іди на***» вызвала такой ажиотаж, что онлайн-магазин не справлялся с нагрузкой.