«Укрпочта» до 13 часов прекратила работу онлайн-магазина из-за большого наплыва желающих приобрести марку «Рускій воєнний корабль, іди на***»

Украинская марка, на которой российский военный корабль отправляется в известный пункт назначения, оказалась очень популярным и дефицитным товаром. «Укрпочта» прекращала продажу этой марки в отделениях, так что теперь её можно заказать только через онлайн-магазин. Однако и с этим не всё гладко.

Желающих приобрести марку «Рускій воєнний корабль, іди на***» оказалось так много, что соответствующий сайт магазина не справляется с нагрузкой. Как сообщает директор АО «Укрпочта», сайт был создан в расчете на 20 тыс. одновременных пользователей. А желающих приобрести марку – гораздо больше. Отмечается, что за первое время было обработано, оплачено и готово более 1100 заказов. К тому же, возникло подозрение на атаку на сеть компании. Поэтому работа онлайн-магазина по продаже марок временно прекращена.

В ближайшее время специалисты компании будут пытаться учесть все недостатки и улучшить сеть. Возобновить приём заказов в магазине планируется сегодня в 13:00. Все принятые ранее заказы планируется обработать до тех пор.

Дополнительно отмечается, что, к большому сожалению, не все желающие смогут заказать марки «Рускій воєнний корабль, іди на***». Учитывая имеющееся количество марок (100 тыс.) и утверждений лимит (1 лист из 6 марок на 1 заказ), магазин сможет проработать до 15 тыс. заказов.

В то же время, «Укрпочта» планирует выпустить следующую марку «Руський Воєнний Корабель — Всьо» тиражом в 5 млн.

Источник: Facebook