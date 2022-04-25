Нова Українська Мрія: «Укрпочта» анонсировала марку с «Мрией», а сам самолёт Ан-225 восстановят с привлечением современных международных технологий

Находясь в Гостомеле, где оккупанты уничтожили самый большой в мире самолёт Ан-225 «Мрия», руководство компании «Укрпочта» представило новую почтовую марку – Українська Мрія. Она была разработана еще до войны в рамках конкурса «Что мне Украина?».

В конкурсе приняли участие 6134 участника, которые предоставили 10276 работ (рисунков и фотографий). Участники представляли 11 стран, а именно Австралию, Израиль, Италию, Канаду, Кипр, Норвегию, Нидерланды, Португалию, Румынию, Турцию и Украину. Победу в конкурсе одержала 11-летняя София Кравчук из города Любомль Волынской области. Её детская мечта о счастливом будущем Украины связана с крылатой «Мрией». В своем рисунке она изобразила самолёт Ан-225 «Мрия», украшенный розовыми цветами и летящим к звёздам.

И теперь «Укрпочта» решила использовать этот рисунок для своей новой марки, которая тоже имеет все шансы обрести безумную популярность, как марка с российским военным кораблём, направляющимся к пункту назначения. О времени выпуска марки и её тираже будет сообщено дополнительно.

Выступая в Гостомеле, ещё одну новость об Ан-225 «Мрия» рассказал генеральный директор ДК «Укроборонпром» Юрий Гусев. По его словам, существует несколько сценариев восстановления самолёта. Специалисты ГП «Антонов» исследуют обломки самолёта и разрабатывают проект по его восстановлению с привлечением международных партнёров и современных технологий. Гусев отметил, что «Нова Українська Мрія», вероятно, сможет установить ещё несколько новых рекордов. Но конкретные планы, бюджеты и сроки восстановления будут составлять уже после завершения обследования обломков Ан-225.