«Укрпошта» подготовила новые марки «Зброя Перемоги» и разыгрывает легендарную марку «Русскій воєнний корабль, іді… !»

6 декабря в Украине отмечается праздник – День Вооруженных Сил Украины. Чтобы выразить свое почтение и поддержку военным, защищающим нас от российского нашествия, «Укрпошта» анонсировала выход новых почтовых марок – «Зброя Перемоги». Это благотворительный выпуск, и часть собранных средств будет направлена ​​на помощь ВСУ.

Марочный лист «Зброя Перемоги» состоит из 6 почтовых марок с образцами военного отечественного и зарубежного вооружения: «Ольха», «Нептун», «Стугна-П», «Байрактар ​​ТВ2», FGM-149 «Джавелин», «M142 Хаймарс». В дополнение к марка будет выпущен конверт «Первый день», немаркированный конверт и открытка. Авторы выпуска – художники-графики Сергей и Александр Харуки.

Тираж марочного листа «Зброя Перемоги» составляет 200 тыс. экземпляров. Стоимость марочного листа – 90 грн, из которых 18 грн – благотворительный взнос. Номинал каждой марки – U (12 грн) соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма весом до 50 г в пределах Украины.

Приобрести почтовый выпуск «Зброя Перемоги» можно начиная с 6 декабря в городских отделениях «Укрпошты» по всей стране, а также в официальном онлайн-магазине компании. Кроме того, новые почтовые марки будут продаваться на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay и Amazon. На продажу конверта «Первый день» в отделениях будут действовать ограничения – не более 2-х по одному заказу. Онлайн можно будет заказать до 50 марочных листов, 50 художественных конвертов и 50 открыток.

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Желающие приобрести набор «Зброя Перемоги» уже могут оформить передзаказ по следующему адресу.

Вместе с тем «Укрпошта» подготовила сюрприз для тех, кто не успел приобрести марку «Русскій воєнний корабль, іді… !». Теперь есть возможность получить её на условиях розыгрыша. Компания разыгрывает 10 листов с номиналом W. Чтобы принять участие в акции, необходимо выполнить следующие действия:

Перейти на postmark.ukrposhta.ua.

Выбрать и добавить в корзину товары на сумму от 100 грн.

Оплатить заказ.

В акции принимают участие все заказы, оформленные с 21.11.2022 г. по 25.12.2022 г. (включительно). Еженедельно среди всех претендентов выбираются (через сервис random.org методом случайного выбора) два счастливчика, которые и получат лист с шестью марками «Русскій воєнний корабль, іді… !».