«Укрзалізниця» придбає 80 нових приміських та регіональних поїздів на суму 31,4 млрд грн, до тендера запросили Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda та КВБЗ

«Укрзалізниця» оголосила про початок наймасштабнішого за роки незалежності України оновлення парку приміських та регіональних поїздів. Компанія вже оголосила тендер у системі Prozorro на закупівлю 80 нових приміських та регіональних поїздів до 2026 року.

Загалом у рамках тендеру компанія планує придбати 30 електропоїздів змінного струму та 30 електропоїздів постійного струму для приміських перевезень. Також буде придбано 20 електропоїздів змінного струму для регіональних маршрутів. Загальна сума закупівлі — понад 31,4 млрд грн. Таким чином, 60 закуплених поїздів будуть задіяні у проєкті City Express, а ще 20 планується запустити на існуючих та нових регіональних маршрутах.

До участі у тендерній закупівлі запрошені провідні світові виробники — запити на комерційні пропозиції були надіслані компаніям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda та Крюківському вагонобудівному заводу (КВБЗ).

Укрзалізниця прийматиме заявки на участь у тендері до 1 листопада 2021 року, аукціон відбудеться 7 грудня. Коментарі та уточнення від потенційних учасників у системі Prozorro прийматимуться до 20 жовтня. За потреби компанія буде калібрувати комерційні та технічні вимоги, щоб оголошений тендер був конкурентним, а його вимоги — оптимальними та такими, що забезпечують якісне оновлення рухомого складу швидкими темпами. Співпраця з переможцем тендеру розрахована на 5 років, тож поставки поїздів заплановані партіями до 2026 року.

До процесу розробки технічних вимог до приміських та регіональних електропоїздів були залучені технічні спеціалісти Укрзалізниці і представники провідних міжнародних та українських виробників. У рамках співпраці з Deutsche Bahn до рецензування технічних вимог долучились також спеціалісти DB Regio, які оперують одним із найбільших парків регіонального рухомого складу в Європі.

Нагадаємо, парк приміських електропоїздів Укрзалізниці зношений на понад 90%, тому оновлення цього сегменту перевезень є критичним з огляду на безпеку та комфорт пасажирів.

Джерело: Укрзалізниця, Prozorro