



«Укрзалізниця» уклала договір про співпрацю (консалтинг у сфері пасажирських перевезень) з найбільшим залізничним оператором Німеччини — Deutsche Bahn. Він передбачає, що німці займуться налагодженням планування та розвитку пасажирських залізничних перевезень, оптимізацією закупівель та оновленням рухомого складу.

Як повідомляється, німецька компанія допоможе «Укрзалізниці» відділити пасажирські перевезення від вантажних і забезпечити ефективне управління. Першим етапом співпраці є консалтинг — його планують провести до кінця 2021 року. За умови його успішного впровадження на другому етапі «Укрзалізниця» залучить команду менеджерів з Deutsche Bahn для безпосереднього управління пасажирськими перевезеннями вже у 2022 році.

DB E&C має розробити для «Укрзалізниці» дорожню карту для впровадження перевезень пасажирів у далекому та приміському сполученнях на найближчі п’ять років, а також модель фінансування пасажирських перевезень.

Експерти DB E&C мають визначити обсяги перевезень та орієнтовну потребу «Укрзалізниці» у капітальних інвестиціях на оновлення рухомого складу для використання в моделі суспільно важливих перевезень (PSO). Також німецькі партнери зроблять оцінку перспективи закупівлі та виробництва пасажирського рухомого складу — регіональних електропоїздів, дизель-поїздів, вагонів для нічних поїздів — та можливості виробництва такого рухомого складу в рамках міжнародної кооперації за участю українського виробника.

«У процесі реформування галузі маємо змінити багаторічну практику, коли пасажирські перевезення фінансуються за рахунок вантажних. Це окремі напрямки бізнесу нашої компанії, які мають обліковуватись і фінансуватись окремо. Тож очікуємо від нашого консультанта розробки ефективної фінансової моделі пасажирських перевезень», Олександр Камишін, в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця»

Член ради директорів Deutsche Bahn із питань інфраструктури Рональд Пофалла повідомив, що до кінця 2021 року його компанія має делегувати своїх менеджерів для операційного управління пасажирськими перевезеннями в Україні.

«Той шлях, на який зараз стала Укрзалізниця, Німеччина пройшла близько 10 років тому. Ми раді ділитись власним досвідом та посилювати нашу співпрацю» Рональд Пофалла, член ради директорів DB з питань інфраструктури.

Нагадаємо, на початку 2020 року «Укрзалізниця» та Deutsche Bahn підписали два меморандуми щодо співпраці, які передбачали залучення німецьких фахівців до управління УЗ (1 та 2), а через пів року державний оператор залізничних транспортних перевезень неочікувано заявив, що більше не бачать сенсу залучати Deutsche Bahn до управління компанією.