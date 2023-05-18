«Укрзалізниця» впервые продала больше билетов через приложение, чем через кассы

«Укрзалізниця» отметила достаточно весомое достижение — доля продажи железнодорожных билетов через официальное приложение впервые превысила объемы продаж в кассах.

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Если конкретнее, то в апреле пассажиры приобрели в приложении 22,8% от общего количества проданных билетов, в то время как в кассы обратилось 22,3% пассажиров. В общей сложности уже 78% ж/д билетов продается онлайн — сюда, среди прочего, входят официальный сайт, чат-боты и партнерские каналы продаж. Здесь уместно вспомнить, что ранее «Укрзалізниця» полностью перевела в онлайн продажу билетов на популярные международные рейсы, чтобы эффективно противодействовать мошенникам-спекулянтам, скупающим билеты для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам.

В прошлом году национальный железнодорожный перевозчик запустил новое мобильное приложение на iOS и Android и постоянно работает над улучшением и расширением онлайн-сервисов для пассажиров. Например, в одном из последних релизов мы добавили возможность купить билеты на животных и багаж до уже имеющегося билета — раньше это можно было сделать исключительно в кассе.

На днях «Укрзалізниця» впервые протестовала таргетированные навигационные оповещения через приложение — благодаря персонализированным инструкциям по транзитным маршрутам пассажиры, несмотря на российские обстрелы (речь идет о вражеском обстреле Хмельницкой области на рассвете 13 мая), быстро сориентировались и смогли добраться до пунктов назначения.

По состоянию на середину мая 2023 года приложение «Укрзалізниця» установило около 800 тыс. пользователей, которые приобрели более 2,2 млн билетов. Актуальную версию приложения можно загрузить в официальных магазинах Google Play Store и App Store.