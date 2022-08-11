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«Укрзалізниця» запустила новий мобільний застосунок на iOS та Android — можна купувати квитки напряму без додаткових комісій

«Укрзалізниця» запустила новий мобільний застосунок на iOS та Android — можна купувати квитки напряму без додаткових комісій

11 серпня після одного місяця в «беті» «Укрзалізниця» у партнерстві з Mastercard запустила новий мобільний застосунок для продажу квитків та інформування пасажирів. Відсьогодні він уже доступний для всіх користувачів на iOS та Android.

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«Укрзалізниця» наголошує, що саме вона є прямим продавцем квитків через новий застосунок, а відтак вартість квитків для пасажирів буде максимально вигідною — без додаткових комісій, які можуть брати партнерські сервіси (Приват Банк, Tickets.ua, Proizd.ua та інші). Пасажири зможуть оплатити квитки безпосередньо у мобільному застосунку цифровою карткою за допомогою Apple Pay, Google Pay, або ж можна ввести дані банківської картки й зберегти їх в застосунку для оплат. Після оплати квиток можна додати в гаманець Apple Wallet чи Google Wallet.

«Укрзалізниця» запустила новий мобільний застосунок на iOS та Android — можна купувати квитки напряму без додаткових комісій

Основні функції та можливості офіційного застосунку «Укрзалізниця»

За його допомогою можна:

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  • придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні;
  • повернути квитки;
  • отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда;
  • знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень;
  • отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.

«Укрзалізниці» також повідомляє, що наступним етапом її плану диджиталізації стане розробка нового сайту, єдиного порталу бортових послуг та розвиток онлайн-замовлення звичних залізничних сервісів: перевезення авто у вагоні, послуг вокзальних портерів, пошуку загублених речей та бронювання лаунжу. Поки що конкретних термінів впровадження нових онлайн-сервісів перевізник не повідомляє.

Щодо старого застосунку «Укрзалізниці» під назвою «Залізничні квитки», його запуск відбувся у лютому 2017 року на Android, а у липні того ж року — на iOS. Також можна згадати про скандал у 2019 році, коли «Укрзалізниця» звинуватила колишнього партнера — розробника booking.uz.gov.ua — у крадіжці понад 50 млн грн та анонсувала розробку власного онлайн-сервісу з продажу квитків. У межах оновленої стратегії ровитку онлайн-сервісів у січні 2021 року  національний перевізник запустив свій перший чат-бот у Viber та Telegram, а наприкінці минулого року він з’явився також  Facebook Messenger та Apple Messages. До речі, на минулому тижні у чат-боті Apple Messages з’явилася можливість оплати квитків через Apple Pay.


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