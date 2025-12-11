Ультрабюджетный хит: монитор Xiaomi A27i 2026 получил 144 Гц, на треть большую яркость и контрастность

Xiaomi представила обновленный монитор A27i 2026 — и он получил несколько заметных улучшений, которые должны сделать бюджетный 27-дюймовый дисплей еще более привлекательным. Модель уже появилась на глобальном сайте бренда, поэтому ее выход на международные рынки — вопрос времени.

Новинка продолжает линейку A27i, которая дебютировала в 2025 году в странах Европы и Азии. Xiaomi сохранила общую концепцию — тонкий корпус, узкие рамки с трех сторон, наклонную подставку и 27-дюймовую IPS-панель формата Full HD (1920×1080 пікселів,16:9) с углами обзора 178°. Но сам экран ощутимо прокачали.

Главное изменение — частота обновления выросла со 100 Гц до 144 Гц. Это должно обеспечить более плавную картинку в динамичных сценах, более удобную работу и приятный опыт в быстрых играх. Яркость тоже подросла — теперь до 300 нит, что делает дисплей более универсальным в разном освещении.

Контрастность увеличили с 1000:1 до 1500:1. Вместе с тем сохранилось покрытие цветовой гаммы sRGB на уровне 99%. Монитор предлагает те же 6 мс переключения между градациями серого, что и предшественник. Также он сохранил тот же набор портов подключения: HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Есть сертификация TUV Low Blue Light и отсутствие мерцания, что уменьшает нагрузку на глаза при длительной работе.

Экран можно наклонять от -5° до +15°, а также закрепить на стену благодаря VESA-креплению 75×75 мм.

Xiaomi пока не объявила цену и дату старта продаж монитора A27i 2026. Для ориентира: прошлогодняя версия A27i продавалась за €119,99, а в Mi Store DE ее можно найти за €109,99.

Ранее Xiaomi представила бюджетный игровой монитор Redmi G27Q 2026 всего за $112, ультрабюджетный Redmi A за $65 и один из самых дорогих мониторов в своей истории Redmi Monitor G Pro 27U.

Источник: notebookcheck