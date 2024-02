Умные часы OnePlus Watch 2 будут работать до 100 часов в «полном умном режиме» ─ OnePlus

После нескольких месяцев слухов OnePlus официально анонсировала свои вторые умные часы. Дебют OnePlus Watch 2 состоится на Mobile World Congress 2024 в Барселоне позже в этом месяце. Компания печально известна тем, что дозировано распространяет информацию о своей продукции, и в этот раз исключения не произошло — OnePlus ограничилась сведениями об автономности.

Во-первых, компания заявила, что OnePlus Watch 2 будут работать до 100 часов на одном заряде. По словам OnePlus, это будет происходить при включенном «полном умном режиме», а не в режиме экономии заряда батареи. Этот показатель значительно превышает время работы большинства известных умных часов, таких как Apple Watch Series 9 (18 часов) и Pixel Watch 2 (24 часа с always-on display). Президент OnePlus Киндер Лю говорит, что цель компании в отношении устройства — «выиграть титул лучших флагманских умных часов года с его временем автономной работы, превышающим рынок».

🩶 Radiant Steel

🖤 Black Steel

Introducing our flagship #OnePlusWatch2, built with stainless steel and sapphire crystal for rugged elegance

— OnePlus (@oneplus) February 20, 2024