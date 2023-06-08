UNITED24 представил военные разработки украинских стартапов: различные беспилотники, антидронные пушки и бионические протезы

Правительственный проект UNITED24 выпустил ролик, рассказывающий о достижениях украинских стартапов в разработке техники для фронта. Среди них – воздушные, морские и наземные беспилотники, противодронное оружие и бионические протезы.
Delfast – украинский производитель электровелосипедов. Ему принадлежит рекорд Гиннеса: наибольшее расстояние, пройденное электробайком на одном заряде, 367 км. В 2022 году компания разработала усиленную модель своего Delfast E-Bike для бездорожья и демонстрирует на своем сайте ее использования гранатометчиками на фронте.
Разведывательный дрон PD2, разработанный Ukrspecsystems, оснащен мощной оптикой с тепловизором и может пролететь до 1100 км. Средства на его разработку поступили из пожертвований граждан Украины.
Компания Airlogix разрабатывала гражданские БПЛА, но с началом войны переключилась на нужды фронта. Их беспилотник Horus помогает артиллеристам в разведке и наведении на цели.
Надводные беспилотники, несущие до 200 кг боевой части и способные проплыть до 400 км уже участвовали в атаках на корабли черноморского флота россии.
Temerland разрабатывает наземные и летающие беспилотные дроны для боевого применения. Их скутер с импульсными двигателями, оснащенный ракетной системой, выглядит как декорация к фантастическому фильму. Машина предназначена для десантно-штурмовых войск.
Unwave, напротив, разрабатывает средства для борьбы с беспилотниками противника. Они разработали антидроновое ружье P60-3 Speka и более габаритные наземные установки.
Стартап Esper Bionics разрабатывает бионические протезы конечностей. Их отзывчивость обеспечивается датчиками импульсов мышц и искусственным интеллектом, который позволяет лучше приспособить искусственную руку или ногу к движениям в типовых ситуациях.
россми сообщили о падении беспилотника на авиабазе в энгельсе после того, как Укроборонпром анонсировал финальные испытания дальнобойного БПЛА