Новости Украина 08.06.2023 в 17:02

UNITED24 представил военные разработки украинских стартапов: различные беспилотники, антидронные пушки и бионические протезы

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

UNITED24 представил военные разработки украинских стартапов: различные беспилотники, антидронные пушки и бионические протезы

Правительственный проект UNITED24 выпустил ролик, рассказывающий о достижениях украинских стартапов в разработке техники для фронта. Среди них – воздушные, морские и наземные беспилотники, противодронное оружие и бионические протезы.

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Delfast – украинский производитель электровелосипедов. Ему принадлежит рекорд Гиннеса: наибольшее расстояние, пройденное электробайком на одном заряде, 367 км. В 2022 году компания разработала усиленную модель своего Delfast E-Bike для бездорожья и демонстрирует на своем сайте ее использования гранатометчиками на фронте.

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Разведывательный дрон PD2, разработанный Ukrspecsystems, оснащен мощной оптикой с тепловизором и может пролететь до 1100 км. Средства на его разработку поступили из пожертвований граждан Украины.

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Компания Airlogix разрабатывала гражданские БПЛА, но с началом войны переключилась на нужды фронта. Их беспилотник Horus помогает артиллеристам в разведке и наведении на цели.

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Надводные беспилотники, несущие до 200 кг боевой части и способные проплыть до 400 км уже участвовали в атаках на корабли черноморского флота россии.

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Temerland разрабатывает наземные и летающие беспилотные дроны для боевого применения. Их скутер с импульсными двигателями, оснащенный ракетной системой, выглядит как декорация к фантастическому фильму. Машина предназначена для десантно-штурмовых войск.

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Unwave, напротив, разрабатывает средства для борьбы с беспилотниками противника. Они разработали антидроновое ружье P60-3 Speka и более габаритные наземные установки.

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Стартап Esper Bionics разрабатывает бионические протезы конечностей. Их отзывчивость обеспечивается датчиками импульсов мышц и искусственным интеллектом, который позволяет лучше приспособить искусственную руку или ногу к движениям в типовых ситуациях.

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россми сообщили о падении беспилотника на авиабазе в энгельсе после того, как Укроборонпром анонсировал финальные испытания дальнобойного БПЛА


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