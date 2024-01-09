Unity сокращает 1800 сотрудников – четверть всего персонала

Unity столкнулась с печальными последствиями своей недальновидной политики в отношении монетизации игрового движка и общего спада в игровой отрасли. Напомним, осенью прошлого года компания попыталась требовать плату за каждую установку игры, созданной при помощи движка Unity.

Однако это решение вызвало резкую критику со стороны сообщества разработчиков, отключение разработчиками монетизации, увольнение сотрудников и даже угрозы расправы. Вскоре Unity извинилась за новую спорную схему ценообразования и внесла в нее изменения. Затем компания еще раз извинилась и частично отказалась от своих спорных планов дополнительной монетизации игрового движка.

Но, судя по всему, извиняться было уже поздно. Через месяц после очередных извинений Unity заявила о «перезагрузке», которая проявлялась в увольнении 265 сотрудников (3,8% всего персонала) и расформирования студии Weta, на которую ранее компания потратила более $1,6 млрд. Еще через месяц Unity вынуждена прибегнуть к новым сокращениям.

В заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам, компания заявила, что идет на сокращения, «поскольку она реструктуризирует и переориентирует свой основной бизнес, а также позиционирует себя для долгосрочного и прибыльного роста». В рамках этой «реструктуризации» Unity инициировала очередное увольнение персонала. На этот раз оно затронет около 25% всей рабочей силы, или около 1800 сотрудников.

Отметим, сейчас трудные времена переживает не только Unity, но и вся игровая отрасль. За минувший год Epic Games, EA, Naughty Dog, Embracer Group, Xbox Game Studios, Sony Interactive Entertainment, CD Projekt, Ubisoft и многие другие разработчики объявили о сокращении рабочих мест, которое затронуло более 9000 человек.

Источник: The Verge