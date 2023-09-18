Новости IT-бизнес 18.09.2023 в 11:35

Unity извинилась за новую спорную схему ценообразования и пообещала внести изменения

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Сообщество разработчиков негативно восприняло недавние изменения в ценовой политике Unity. Напомним, компания захотела взимать плату за каждую установку игры, созданную на базе ее движка Unity Engine.

В зависимости от ряда условий, размер комиссии Unity Runtime Fee может составлять от $0,005 до $0,20 (в дополнение к ежегодной плате за подписку). При этом наибольшую комиссию предстоит платить небольшим студиям и независимым разработчикам, чьи проекты зачастую не могут похвастаться большими продажами и высокими ценами.

Изменение ценообразования рассматривалось как препятствие для включения игр в пакеты, бесплатные раздачи и сервисы подписки, такие как Game Pass. Участия игр в таких пакетах и сервисах перекладывали бы комиссии на разработчиков. Правила также раскритиковали за то, что они применяются к уже выпущенным играм, если они продолжают распространяться после вступления новой политики в силу 1 января 2024 года.

Кроме того разработчики раскритиковали новые правила ценообразования, заявив, что это может лишить прибыли небольшие индии-игры. Также кто-то пригрозил переключиться на альтернативные движки, кто-то отключил монетизацию Unity Ads в своих проектах, а в отдельных случаях дошло даже до угроз в адрес компании, что вынудило ее отменить встречу с участием генерального директора и закрыть 2 офиса. В свою очередь Unity пригрозила приостановкой своих программ привлечения пользователей для игр, где была отключена монетизация Unity Ads. Разработчики требовали от Unity отказаться от новых правил ценообразования, а компания не хотела уступать.

Но, похоже, давление достигло критического уровня, и компания пошла на попятную. Unity принесла официальные извинения и объяснила, что «внесёт изменения» в анонсированные правила.

«Мы вас услышали», — говорится в заявлении. «Мы приносим извинения за путаницу и тревогу, вызванную политикой взимания платы за выполнение, о которой мы объявили во вторник. Мы слушаем, разговариваем с членами нашей команды, сообществом, клиентами и партнерами и будем вносить изменения в политику. Мы поделимся обновленной информацией на протяжении нескольких дней. Спасибо за ваш честный и критический отзыв».

Разработчики по-прежнему критически относятся к последнему заявлению Unity и говорят, что на самом деле не было никакой «путаницы». Разработчики сразу же оценили «разрушительное воздействие и анти-разработчикские настроения новой модели ценообразования».

Источник: pcgamer

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