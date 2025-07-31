Уничтоженная черной дырой звезда подала повторный сигнал

Группа астрономов и исследователей из Тель-Авивского университета наблюдали за повторной мощной вспышкой, которую послала звезда, поглощаемая черной дырой.

Почти идентичная вспышка, получившая название AT 2022dbl, была замечена в той же области космоса два года назад. Это первый подтвержденный случай, когда звезда пережила начальный контакт со сверхмассивной черной дырой и сблизилась для повторного контакта.

Это ставит под сомнение устоявшееся представление о приливных разрушениях и повышает вероятность того, что эти впечатляющие вспышки могут быть лишь началом более сложного космического процесса. Исследованием руководила доктор Лидия Макригианни, бывшая научная сотрудница Тель-Авивского университета, которая сейчас работает в Университете Ланкастера в Великобритании, и профессор Иер Аркави с кафедры астрофизики Тель-Авивского университета.

Как объясняют исследователи, в центре каждой большой галактики находится черная дыра с массой, которая в миллионы и миллиарды превышает солнечную. Подобная сверхмассивная чёрная дыра существует в галактике Млечный путь. За ее открытие физики получили Нобелевскую премию в 2020 году. Однако до сих пор до конца не понятно, как образуются эти сверхмассивные черные дыры и как они влияют на галактики, в которых находятся.

Черная дыра — это область пространства, где гравитация настолько сильна, что даже свет не может покинуть ее. Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути была обнаружена благодаря движению звезд в ее окрестностях. Но в других, более далеких галактиках такое движение невозможно обнаружить.

Однако раз в 10 тыс. —100 тыс. лет какая-то звезда подходит слишком близко к сверхмассивной черной дыре в центре галактики и ее разрывает на части под действием гравитации. Черная дыра поглощает половину звезды, а другая половина выбрасывается наружу.

Вещество, которое падает на черную дыру, начинает вращаться по кругу, подобно воде, которая стекает в сток. Однако вблизи черных дыр скорость вращения вещества приближается к скорости света, вещество нагревается и ярко излучает. Подобная звезда может «освещать» черную дыру в течение нескольких недель или месяцев, позволяя астрономам изучать этот процесс.

Однако подобные вспышки начали вести себя не так, как ожидалось. Их яркость и температура оказались значительно ниже прогнозируемых. После примерно 10 лет попыток понять причину, AT 2022dbl, возможно, дает ответ. Повторение вспышки почти через 2 года свидетельствует, что по крайней мере первая вспышка была результатом частичного разрушения звезды. При этом большая ее часть сохранилась и повторно сблизилась с черной дырой.

«Вопрос теперь в том, увидим ли мы третью вспышку еще через два года, в начале 2026 года. Если мы увидим третью вспышку — это будет означать, что вторая вспышка также была частичным разрушением звезды. Итак, возможно, все подобные вспышки, которые мы уже 10 лет пытаемся интерпретировать как полное разрушение звезды, — это не то, что мы думали», — отмечает профессор Иер Аркави.

Если третьей вспышки не произойдет, то вторая вспышка могла привести к полному разрушению звезды. Это означает, что частичные и полные разрушения выглядят практически одинаково, как и предполагала исследовательская группа профессора Цви Пирана из Еврейского университета еще до открытия.

Результаты опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters

Источник: SciTechDaily