От изменения орбит до уничтожения планет: что будет, если черная дыра появится в Солнечной системе

Черные дыры — это не просто «космические пылесосы», как некоторые считают. На самом деле их влияние на Солнечную систему зависит от многих факторов. Карина Фоггель, исследовательница из Страсбургского астрономического центра данных, объясняет, что черные дыры — это лишь очень сжатая масса, а не разрушительная сила.

Если бы черная дыра попала в нашу систему, основное влияние было бы гравитационным. Роберт Макниз, физик из Чикагского университета Лойолы, отмечает, что известные нам черные дыры значительно массивнее Солнца. Их разделяют на звездные — от нескольких до 100 масс Солнца, и сверхмассивные — миллионы или миллиарды солнечных масс.

Есть также гипотетические микроскопические черные дыры, которые могли бы образоваться в ускорителях частиц. По словам Фоггель, такие объекты испарялись бы менее чем за секунду, не причиняя вреда.

Некоторые астрономы предполагают, что гипотетическая Девятая планета может быть первоначальной черной дырой. Однако ее влияние на орбиты планет незначительно.

Прохождение массивной черной дыры через Солнечную систему могло бы вызвать катастрофу. На расстоянии 100 астрономических единиц она бы изменила орбиты Урана, Нептуна и Плутона. Приближаясь к Земле, черная дыра могла бы вызвать изменение климата или даже уничтожить жизнь на планете.

Впрочем, вероятность такого сценария чрезвычайно мала. МакНиз сравнивает это с риском столкновения с астероидом — последние более многочисленны, поэтому шансы встречи выше. Черные дыры же — редкие объекты во Вселенной.

Что такое черная дыра?

Черная дыра — это космический объект с чрезвычайно мощным гравитационным полем, которое не позволяет даже свету вырваться за его пределы. Эти загадочные образования получили свое название из-за того, что они не излучают света и выглядят абсолютно черными на фоне космоса. Термин «черная дыра» ввел в научный оборот американский физик Джон Арчибальд Уилер в конце 1967 года.

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Процесс формирования черной дыры обычно начинается, когда звезда, масса которой как минимум в 20–25 раз превышает массу Солнца, исчерпывает свое ядерное топливо. Без внутреннего давления, которое противодействует гравитации, звезда коллапсирует, образуя объект настолько плотный, что даже атомы не могут противостоять колоссальному давлению. Этот процесс приводит к образованию сингулярности — точки с чрезвычайно высокой плотностью материи, окруженной горизонтом событий, за которым время и пространство искривляются до неузнаваемости.

Источник: Livescience, Wikipedia