Уязвимость в процессорах. Что произошло и чем это грозит?

Уязвимость Meltdown пока удалось воспроизвести только на компьютерах с процессорами Intel. В то же время, исследователи из Google Project Zero сообщают, что уязвимости Spectre подвержены компьютеры с чипами Intel, AMD и даже смартфоны с процессорами на базе архитектуры ARM.

Исследователи передали информацию об уязвимостях Intel, AMD и ARM ещё в июне 2017 года, поэтому у компаний было время, чтобы изучить проблему и найти решение.

Компания Intel сразу признала проблему со своими процессорами после того, как информация об уязвимостях попала в СМИ. Им подвержены все чипы производителя, выпущенные с 1995 года, кроме Intel Itanium и Intel Atom до 2013 года.

В то же время в AMD заявляют, что они изучили вопрос и их процессоры не подвержены данным атакам. «Из-за различий в архитектуре AMD мы считаем, что в настоящее время для процессоров AMD существует почти нулевой риск» – уверяют в компании. Впрочем, они обещают опубликовать в ближайшие дни дополнительную информацию на этот счёт.

В ARM сообщили, что они работают с Intel и AMD над решением проблем, которые связаны с уязвимостью Spectre. В консорциуме признали, что ей подвержены некоторые высокоуровневые чипы, включая некоторые процессоры с ядрами Cortex-A. При этом с чипами Cortex-M, используемыми в устройствах интернета вещей, данная уязвимость не работает.