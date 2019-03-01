В 2018 году стриминговые сервисы сгенерировали 75% дохода музыкальной отрасли США

Стриминговые музыкальные сервисы, такие как Apple Music, Spotify, Google Play Music, Pandora и др., продолжают наращивать популярность среди пользователей. В 2018 году в США на их долю приходилось 75% всех доходов музыкальной отрасли. Об этом свидетельствуют данные нового отчёта RIAA.

В 2018 году стриминговые платформы сгенерировали в США совокупный доход в сумме $7,4 млрд, что на 30% превышает результат предыдущего года. При этом вся музыкальная отрасль принесла доход в сумме $9,8 млрд. Для сравнения, в 2017 году этот показатель составлял $8,8 млрд, а в 2016 году – $7,6 млрд.

В 2018 году на долю цифровых загрузок музыки из магазинов приходилось лишь 11% от общего дохода музыкальной отрасли. Не намного больше – 12% — принесли продажи музыки на физических носителях (пластинках и CD). При этом доходы от продаж цифровых копий музыкальных композиций сокращаются на протяжении 6 лет подряд. И в минувшем году доход от продаж цифровой музыки оказался даже ниже, чем выручка от реализации музыки на носителях. Хотя этот сегмент тоже снижается. Рост на 8% был зафиксирован лишь в сфере продаж виниловых пластинок.

Также сообщается, что сервисы доступа к музыке по подписке продемонстрировали рост доходов на 32% – до $5,4 млрд. В основном, это связано с увеличением среднего количества платных подписок на 42%.

Источник: macrumors