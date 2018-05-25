В 2020 году Honda перевыпустит электромобиль Honda Fit EV, обеспечив запас хода в 300 км при ценнике всего $18 тыс.

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Анонсировав семейство электромобилей Honda Urban EV / Sports EV в стилистике ретро-футуризма, японский автопроизводитель решил уравновесить его более приземленной и доступной моделью. Знакомые с ситуацией источники утверждают, что компания решила возродить свой электромобиль Honda Fit EV, выпущенный еще в 2012 году.

Эта модель представляет собой полностью электрическую версию достаточно популярного хэтчбека Honda Fit/Jazz. Модель предлагалась на условиях лизинга в Японии, также порядка 1000 экземпляров попало в США. Автомобиль Honda Fit EV оснащался электродвигателем мощностью 92 кВт (125 л.с.) и аккумулятором емкостью всего 20 кВтч, что позволяло получить запас хода на уровне 130 км (80 миль).

Новая версия Honda Fit EV будет основана на текущем поколении базовой модели, при этом получит более мощный электродвигатель и более емкую батарею, которая обеспечит запас хода на уровне 300 км (185 миль). Но самое главное — производитель намерен установить весьма привлекательный ценник в районе 2 млн йен ($18,300 / €15,600), для сравнения, Nissan LEAF в Японии стоит от 3,15 млн йен ($28,990).

3,150,360 йен или

Honda Fit (2019)

Отметим, что партнером Honda в этом проекте станет китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL), который поможет снизить себестоимость электромобиля.

Новый Honda Fit EV должен выйти на рынок уже в 2020 году, при этом производитель рассчитывает на объем продаж порядка 100 тысяч экземпляров в год.

Источник: InsideEV’s