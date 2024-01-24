Новости Авто 24.01.2024 в 12:07 comment views icon

В 2023 году в Украину завезли почти 38 тыс. электромобилей. Это новый рекорд

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Вадим Карпусь

Автор новостей

В 2023 году в Украину завезли рекордное количество электромобилей. Об этом свидетельствуют данные Opendatabot. Так, за 2023 год было импортировано 37953 электрокаров. Это в 4 раза больше, чем в довоенном 2021 году, когда было ввезено 8996 электромобилей.

В 2023 году в Украину завезли почти 38 тыс. электромобилей. Это новый рекорд

В 2023 году на электромобили приходится доля в 10% от общего количества импортируемых автомобилей. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составил всего 1,2%.

Львовская область – лидер по количеству регистраций электромобилей. На этот регион приходится 5133 зарегистрированных электрических авто. Второе место занял Киев с показателем 4913 электромобилей, третье – Одесская область (3412 электрокаров).

В 2023 году в Украину завезли почти 38 тыс. электромобилей. Это новый рекорд

Самыми популярными марками электромобилей в Украине в 2023 году стали Volkswagen (23,5%), Tesla (20,1%) и Nissan (14,9%). Другие производители имели долю менее 10%.

В 2023 году в Украину завезли почти 38 тыс. электромобилей. Это новый рекорд

Самой востребованной моделью электромобиля уже 4 года остается Nissan Leaf. В 2023 году в Украину было завезено более 5 тыс. таких авто (13,8% от общего количества электромобилей). На втором месте по востребованности Volkswagen ID.4 – 3770 авто (9,9%). Замыкает тройку лидеров Tesla Model 3 – 3291 электрокар (8,7%).

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В 2023 году в Украину завезли почти 38 тыс. электромобилей. Это новый рекорд

Самым старым электромобилем, ввезенным в Украину в 2023 году, стал Citroen Saxo в 2000 году выпуска.

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