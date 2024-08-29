ФОПы будут платить военный сбор, а для граждан он вырастет с 1,5% до 5% — обновленный законопроект от комитета Гетманцева

Комитет ВРУ по вопросам налоговой политики рекомендовал парламенту рассмотреть доработанную версию законопроекта 11416-д о повышении налогов. Напомним, в прошлом месяце Кабмин подготовил законопроект, основной целью которого является увеличение налоговых поступлений в бюджет на дополнительные 140 млрд грн. Он предусматривал отмену налоговых льгот для зарубежных посылок из магазинов и существенное увеличение сферы применения военного сбора.

Обновленная версия законопроекта 11416-д, согласованная налоговым комитетом ВРУ, имеет несколько послаблений. Однако общий подход не изменился — украинцам придется платить больше налогов. Как сообщил председатель Комитета Даниил Гетманцев, предусматриваются следующие изменения в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения:

повышение ставки военного сбора с доходов физических лиц с 1,5% до 5%;

установление военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога 3 группы;

установление военного сбора для ФОП — плательщиков единого налога 1, 2 и 4 группы на уровне 10% минимальной зарплаты;

совершенствование предложенной модели определения размера авансовых взносов в целях налогообложения прибыли предприятий, осуществляющих розничную торговлю горючим;

установление ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%;

ежемесячное представление отчетности о суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков — физических лиц, и суммах удержанного с них налога, а также суммах начисленного единого взноса.

Из правительственного законопроекта изъяли нормы о взыскании военного сбора при осуществлении операций с автомобилями, недвижимостью и другими активами. Напомним, из-за этих норм после налоговых инициатив правительства украинцы за 2 дня опустошили автосалоны.

Также документом определено, что повышенный военный сбор будет выплачиваться до конца года, в котором будет прекращено военное положение. В то же время предусматривается разработка отдельного законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс. Он должен регламентировать зачисление поступлений от военного сбора в спецфонд Госбюджета с целью их целевого направления на нужды безопасности и обороны.

Теперь обновленный законопроект 11416-д должна рассмотреть и принять ВРУ. Во время рассмотрения в сессионном зале депутаты еще смогут внести дополнительные правки в документ.

Источник: Судебно-юридическая газета