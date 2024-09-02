«Укрпошта» отменила наложенный платеж наличными для посылок от ФЛП

С 30 августа «Укрпошта» прекратила прием посылок с наложенным платежом наличными, отправленных физическими лицами-предпринимателями.

Услуги, принятые на выполнение до этой даты, будут завершены в соответствии с законодательством, действовавшим на момент принятия отправления. Тогда как все новые наложенные платежи для посылок в дальнейшем должны поступать только на карту или текущий счет ФЛП.

Как отмечает пресс-служба АТ «Укрпошта» (через РБК-Украина), новые правила введены в ответ на изменения, внесенные НБУ в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине.

«»Укрпошта» информирует — НБУ внес изменения в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине. Этим документом запрещена выплата переводов наложенного платежа наличными физическим лицам-предпринимателям (ФЛП). Переводы наложенного платежа могут быть выплачены только на карту или текущий счет ФЛП».

В то же время в НБУ отметили, что для граждан никаких изменений не произошло — они могут и в дальнейшем рассчитываться наличными за товары или услуги, тогда как предпринимателям средства должны поступать исключительно на карту или счет. Ограничение «будет способствовать повышению прозрачности платежных операций и минимизации использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности» (речь идет в частности об уклонении от уплаты налогов).

Напомним, что с 1 октября вступят в силу ограничения НБУ для переводов с карты на карту — с лимитом в 150 тысяч гривен.