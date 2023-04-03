В 2026 году ракета SpaceX Starship отправит на Луну самый большой луноход FLEX – размерами с внедорожник Jeep Wrangler

Хотя ракета SpaceX следующего поколения еще не запущена, это не мешает компании бронировать рейсы Starship. Стартап Astrolab сообщил о подписании соглашения со SpaceX о резервировании места в беспилотной грузовой миссии Starship, которая может быть запущена в середине 2026 года.

«Это первый коммерческий контракт SpaceX по доставке груза на поверхность Луны», — сказал Джарет Мэтьюз, генеральный директор Astrolab.

При этом он добавил, что его компания была одним из нескольких заказчиков, забронировавшие место в рамках грядущей миссии.

Astrolab занимается созданием транспортного средства, которое сможет перевозить оборудование, припасы и людей по поверхности Луны. Ровер Flexible Logistics and Exploration (FLEX) по размерам сопоставим с Jeep Wrangler. Таким образом, он немного больше, чем марсоход NASA Perseverance. Он будет оснащен роботизированной рукой для помощи при работе с грузом и может двигаться со скоростью до 15 миль в час (около 24,1 км/ч). По задумке, FLEX может перевозить до двух астронавтов.

Как утверждает Astrolab, FLEX станет самым большим луноходом, передвигающимся по поверхности спутника. По словам Мэтьюза, у Astrolab уже есть клиенты, ожидающие использования марсохода для перевозки грузов во время миссии Starship 2026 года. Глядя в будущее, Мэтьюз сказал, что FLEX может помочь в создании постоянного присутствия человека на Луне и за ее пределами.

«В конечном итоге наша цель — иметь флот транспортёров как на Луне, так и на Марсе», — сказал он. «И я действительно думаю, что рассматриваю эти транспортные средства как катализаторы внеземной экономики».

Источник: Engadget