Гигабитный интернет в каждой новостройке — в Великобритании обновили строительные нормы

Департамент цифровых технологий, культуры, медиа и спорта (DCMS) объявил о поправках к строительным нормам 2010-го года, согласно которым новая недвижимость, построенная в Англии, должна быть оборудована инфраструктурой и соединениями, необходимыми для гигабитного подключения к Интернету.

Расходы на подключение ограничат 2000 фунтами стерлингов ($2,4 тыс.) на дом, и если сумма, необходимая для обеспечения гигабитного соединения, будет превышать установленный предел, застройщики все равно должны осуществить подключение.

По оценкам правительства Великобритании, 98% установок подпадают под этот лимит. Вероятно, он был введен, чтобы избежать неравных тарифов в отдаленных сельских районах, требующих широкомасштабного обновления линий. Объекты недвижимости, построенные в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, могут быть освобождены от нового законодательства, поскольку каждая страна устанавливает собственные правила строительства независимо от Англии.

