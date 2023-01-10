Гигабитный интернет в каждой новостройке — в Великобритании обновили строительные нормы

Департамент цифровых технологий, культуры, медиа и спорта (DCMS) объявил о поправках к строительным нормам 2010-го года, согласно которым новая недвижимость, построенная в Англии, должна быть оборудована инфраструктурой и соединениями, необходимыми для гигабитного подключения к Интернету.

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Расходы на подключение ограничат 2000 фунтами стерлингов ($2,4 тыс.) на дом, и если сумма, необходимая для обеспечения гигабитного соединения, будет превышать установленный предел, застройщики все равно должны осуществить подключение.

По оценкам правительства Великобритании, 98% установок подпадают под этот лимит. Вероятно, он был введен, чтобы избежать неравных тарифов в отдаленных сельских районах, требующих широкомасштабного обновления линий. Объекты недвижимости, построенные в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, могут быть освобождены от нового законодательства, поскольку каждая страна устанавливает собственные правила строительства независимо от Англии.

New homes in England must now be built with #GigabitBroadband connections New laws mean home buyers, renters, and some leaseholders will be able to get lightning-fast connections, holding landlords accountable Read more 👇https://t.co/nHQIAhntJu pic.twitter.com/UvNNFWeCpx — Department for Digital, Culture, Media and Sport (@DCMS) January 6, 2023

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Новый закон приняли 26 декабря 2022-го года после 12-месячных технических консультаций, показавших, что около 12% из 171 190 новых жилых сооружений, построенных в Англии, не имели гигабитного широкополосного доступа. По данным DCMS, в настоящее время гигабитный широкополосный интернет доступен более чем в 72% домохозяйств Великобритании.

Планируется, что с 2030 года все Соединенное Королевство должно быть охвачено гигабитной широкополосной связью. Для достижения этой цели также введен в действие еще один закон, упрощающий установку высокоскоростной интернет-связи в старых домах.

Ранее миллионы арендаторов (в Великобритании примерно 480 тыс. многоквартирных домов сдаются в аренду) были вынуждены получать разрешение от владельцев на установку или обновление сети. По оценкам операторов интернет-связи, арендодатели игнорируют около 40% этих запросов, из-за чего квартиранты не могут обновить услуги, даже если они уже непригодны для использования.

Теперь Закон о телекоммуникационной инфраструктуре (арендованная собственность) 2021 года (TILPA) позволяет провайдерам широкополосной связи в Англии и Уэльсе требовать права доступа через суд, если арендодатели и владельцы земли не отвечают на запросы на установку в течение 35 дней.

“Ничто не должно мешать людям воспользоваться преимуществами лучшей связи. Благодаря новым законам арендодатели больше не будут препятствовать миллионам пользователей обновлять широкополосную связь, а люди, перезжающие в новые дома могут быть уверены, что получат доступ к самому быстрому интернет в день переезда”, — сказала в заявлении Джулия Лопес, министр цифровой инфраструктуры.

По оценкам, благодаря новым правилам, к высокоскоростной широкополосной связи будут подключаться не менее 2100 жилых домов ежегодно, и подобное законодательство должно вступить в силу в Шотландии позже в этом году.