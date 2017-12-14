В ближайшие восемь лет Hyundai выпустит 38 «зеленых» автомобилей

Что бы там не говорили о Tesla, но компания Илона Маска дала рынку электромобилей хороший толчок и заставила других шевелиться. Вот и южнокорейская компания Hyundai Motor Group вместе с дочерним предприятием Kia Motors анонсировали весьма амбициозные планы касательно электрификации модельного ряда. В течение ближайших восьми лет они планируют выпустить на рынок целых 38 «зеленых» автомобилей, большинство из которых будут полностью электрическими (остальные – гибридами).

Сразу оговорим, что в ближайшие пять лет выйдут лишь семь «зеленых» моделей, но все же, 38 автомобилей – это немало, особенно для компании, которая только начала осваивать выпуск электромобилей. Если помните, летом мы рассказывали об электромобиле Hyundai Ioniq. Пока что это единственный электромобиль в ассортименте производителя. Еще есть модель Soul, которую выпускает Kia. О нем мы тоже упоминали в одном из наших материалов. Еще в «зеленом» парке Hyundai есть несколько гибридных машин и модель ix35 на водородных топливных элементах.

Чем в первую очередь интересна Hyundai, так это тем, что она в первую очередь ориентирована на массовый сегмент, то есть ее будущие электромобили могут пользоваться повышенным спросом и потенциал этого автопроизводителя огромен. Осталось только его полностью раскрыть. Пока что результаты нельзя назвать плохими – за первые три квартала этого года компания продала 186 тыс. «зеленых» моделей.

В то же время Bloomberg отмечает, что Hyundai сильно отстает от конкурентов. Концерн Volkswagen Group, включающий такие бренды, как Audi, Porsche, Skoda, Seat, VW и другие, планирует к 2030 году сделать весь свой модельный ряд электрическим. Компания General Motors недавно пообещала два новых электромобиля в ближайшие 18 месяцев и еще не менее двадцати электрических моделей к 2023 году. Компании Renault, BMW и Daimler тоже имеют аналогичным грандиозные планы по выпуску электромобилей.

В разговоре с Bloomberg профессор транспортного машиностроения университета Даелима в Южной Корее отметил, что Hyundai должна была стать первопроходцем в сегменте электромобилей, но пока она остается в роли подражателя. Он также отметил, что Hyundai «опоздала примерно на три года».

Источник: Bloomberg