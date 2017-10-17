В Chrome для Windows добавили функциональность антивируса

Пока большинство ждет выхода стабильной версии Chrome с порядковым номером 64, где должны добавить блокировку всех без исключения автоматически проигрывающихся видео со звуком, разработчики браузера продолжают внедрять различные улучшения. Одним из последних таких улучшений стало добавление в браузер функциональности антивируса. Говоря конкретнее, соответствующую функциональность получила только версия браузера для Windows.

В данном случает речь о функции, позволяющей обнаружить малейшие изменения в настройках браузера, внесенные недобросовестными расширениями, к примеру, изменение поисковика по умолчанию, без согласия пользователя. Обнаружив малейшие свидетельства подобного своеволия и безобразия, браузер предложит пользователю вернуться к прежним настройкам одним простым нажатием соответствующей кнопки. На самом деле функциональность была запущена еще в сентябре, но официально об этом объявили только сейчас.

Одновременно с внедрением функциональности антивируса был обновлен встроенный инструмент для сканирования и удаления вредоносного ПО Chrome Cleanup. Он получил новый интерфейс и улучшенную алгоритмы, разработанные совместно со специалистами компании-разработчика антивирусного ПО ESET. Как утверждается, с обновлением эффективность инструмента существенно возросла. При этом разработчики подчеркивают, что ПО внимательно проверяет ту или иную программу и удаляет лишь те, что имеют все признаки нежелательного ПО в соответствии с утвержденными правилами.

Будем надеяться, что изменения окажутся эффективными и в будущем оградят пользователей Windows от потенциальных проблем, ну или хотя бы сократят количество эмоциональных обращений с целью получения техподдержки от менее технических подкованных членов семьи и друзей, которые все никак не могут понять «куда же опять подевался их поиск Google».

Источник: Google