В Cyberpunk 2077 появится украинская локализация. И все детали о DLC «Иллюзия свободы»

Анонс, о котором нужно написать отдельно — вместе с выходом сюжетного дополнения «Иллюзия свободы» (26 сентября 2023) к Cyberpunk 2077, что анонсировали только что на презентации игр Xbox, украинская текстовая локализация появится и в основной игре CD Projekt.
Украинская локализация Cyberpunk 2077
Да, это и есть тот самый анонс, на который CD Projekt намекали в конце прошлого года.
«Очень радуюсь, что украинские игроки вскоре смогут погрузиться в мир Киберпанка на нашем родном языке. Мы в CD PROJEKT RED хотели оказать нашу поддержку этой части нашего сообщества и отдать должное им признание, а лично я очень горжусь и радуюсь тем, что могла помочь воплотить этот замысел. Не могу дождаться того, чтобы поделиться с вами результатами нашей работы уже в сентябре этого года».
Стрельчук Мария, менеджер проекта локализации, которая контролировала процесс создания украинского перевода для Cyberpunk 2077 и «Иллюзии свободы»
В CD Projekt одновременно работали над переводом основной игры и дополнением.
«Для нас как локализационной команды добавление украинского перевода в Cyberpunk 2077 было увлекательным вызовом. Всегда интересно добавлять новые языки в созданную игру, особенно когда речь идет о таком крупном проекте, как Cyberpunk 2077. Работа над основной игрой и дополнением продолжалась одновременно, что несколько усложнило этот процесс.
Нам понадобилось больше года, чтобы перевести и адаптировать более миллиона слов из диалогов, внутриигрового текста и интерфейса. После этого проводилось масштабное тестирование, чтобы обеспечить лучшие впечатления для украиноязычных игроков. Я искренне надеюсь, что украинское сообщество будет наслаждаться каждой минутой игры».
Александр Радкевич, старший менеджер проектов локализации, следивший за производственным процессом украинской локализации
Дополнение Phantom Liberty, которое разработчики характеризуют как шпионский триллер, привнесет новую сюжетную линию со многими персонажами, в частности с тайным агентом Соломоном Ридом в исполнении Идриса Эльбы, а также новые побочные задачи, различные занятия в открытом мире и т.д. По сюжету, орбитальный самолет президентки Новых Соединенных Штатов Америки сбит над самым опасным районом Найт-Сити и Ви придется ее спасать.
Трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty с официальными украинскими субтитрами
Системные требования
Релиз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — 26 сентября 2023 года на PS5, Xbox Series и ПК. Предзаказ уже открыли на всех платформах, включая Steam. Цена DLC — 449₴. А OLDboi уже успел поиграть и выпустил видео, где делится первыми впечатления от будущего дополнения Cyberpunk 2077.