В Cyberpunk 2077 появится украинская локализация. И все детали о DLC «Иллюзия свободы»

Анонс, о котором нужно написать отдельно — вместе с выходом сюжетного дополнения «Иллюзия свободы» (26 сентября 2023) к Cyberpunk 2077, что анонсировали только что на презентации игр Xbox, украинская текстовая локализация появится и в основной игре CD Projekt.

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Украинская локализация Cyberpunk 2077

Да, это и есть тот самый анонс, на который CD Projekt намекали в конце прошлого года.

«Очень радуюсь, что украинские игроки вскоре смогут погрузиться в мир Киберпанка на нашем родном языке. Мы в CD PROJEKT RED хотели оказать нашу поддержку этой части нашего сообщества и отдать должное им признание, а лично я очень горжусь и радуюсь тем, что могла помочь воплотить этот замысел. Не могу дождаться того, чтобы поделиться с вами результатами нашей работы уже в сентябре этого года». Стрельчук Мария, менеджер проекта локализации, которая контролировала процесс создания украинского перевода для Cyberpunk 2077 и «Иллюзии свободы»

В CD Projekt одновременно работали над переводом основной игры и дополнением.

«Для нас как локализационной команды добавление украинского перевода в Cyberpunk 2077 было увлекательным вызовом. Всегда интересно добавлять новые языки в созданную игру, особенно когда речь идет о таком крупном проекте, как Cyberpunk 2077. Работа над основной игрой и дополнением продолжалась одновременно, что несколько усложнило этот процесс. Нам понадобилось больше года, чтобы перевести и адаптировать более миллиона слов из диалогов, внутриигрового текста и интерфейса. После этого проводилось масштабное тестирование, чтобы обеспечить лучшие впечатления для украиноязычных игроков. Я искренне надеюсь, что украинское сообщество будет наслаждаться каждой минутой игры». Александр Радкевич, старший менеджер проектов локализации, следивший за производственным процессом украинской локализации Курс Управління командою в бізнесі Більше ніякого мікроменеджменту Хочу на курс

Дополнение Phantom Liberty, которое разработчики характеризуют как шпионский триллер, привнесет новую сюжетную линию со многими персонажами, в частности с тайным агентом Соломоном Ридом в исполнении Идриса Эльбы, а также новые побочные задачи, различные занятия в открытом мире и т.д. По сюжету, орбитальный самолет президентки Новых Соединенных Штатов Америки сбит над самым опасным районом Найт-Сити и Ви придется ее спасать.

Трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty с официальными украинскими субтитрами

Системные требования

Релиз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — 26 сентября 2023 года на PS5, Xbox Series и ПК. Предзаказ уже открыли на всех платформах, включая Steam. Цена DLC — 449₴. А OLDboi уже успел поиграть и выпустил видео, где делится первыми впечатления от будущего дополнения Cyberpunk 2077.