CD Projekt RED опублікувала відеокліп на кавер «пісні Прісцили» з третього «Відьмака» українською у виконанні Eileen. Його зняли в Рівному

Повертаючись до наболілої теми української локалізації відеоігор та скандалу навколо некст-ґен версії відомої гри «Відьмак 3» польської студії CD Projekt RED, яка вийшла сьогодні на ПК, Xbox Series X|S та PS5, просто неможливо пройти повз одне відео, яке вийшло вночі на офіційному YouTube-каналі «Відьмака». Йдеться про кавер (якщо точніше — музичний кліп) українською мовою на «пісню Прісцили» у виконанні рівнянки Олени Андросової, яку більшість знає як «Eileen».

Це музичне відео — результат співпраці CD Projekt RED та ютуберки Eileen, яка здобула популярність своїми каверами на різні музичні композиції, як-от «Киньте гріш Відьмакові», «Щедрик», «Ой у лузі червона калина» та інші. Кліп вийшов дуже колоритним та автентичним — знімали його в Рівному, рідному місті Eileen, а точніше в парку історичної реконструкції «Оствиця», що відтворює атмосферу доби Київської Русі IX-XIII ст. Опублікували відео за участю Eileen разом з іншими каверами на The Wolven Storm та ще декілька саундтреків з гри на різних мовах (можна прослухати їх на YouTube-каналі «Відьмака» за посиланням) — вочевидь, в межах рекламної кампанії оновленої версії гри.

The Wolven Storm — кавер Eileen українською

The Wolven Storm — в оригіналі польською (сцена з гри «Відьмак 3»)

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Раніше «пісня Прісцили» отримала безліч каверів, серед яких і більш рання версія у виконанні Eileen, і, цілком ймовірно, що оновлена версія The Witcher 3 посприяє появі ще кількох нових, і не тільки на Wolven Storm.

Щодо української локалізації в майбутніх іграх CDPR та удосконаленої російської локалізації некст-ґен версії третього «Відьмака», яка обурила багатьох українців, студія надала вичерпний коментар редакції GameDev DOU. В CDPR пояснили, що закінчили розробку некст-ґен версії The Witcher 3: Wild Hunt ще у 2021 році — до повномасштабної війни. Водночас CDPR підтвердила, що вже якийсь час працює над українською локалізацією майбутньої гри (не сумніваємося, що у багатьох вже є здогадки), проте поки студія не готова ділитися деталями. Ще можна пригадати, що CDPR відразу припинили співпрацю з будь-якими російськими компаніями, заблокували продаж ігор в росії та весь час підтримували Україну. І позиція компанії в цьому питанні залишається незмінною.

Також рекомендуємо до перегляду, особливо тим, хто пропустив попередні ігри, офіційне відео, яке містить стислий переказ подій, що передували третьому «Відьмаку». Актуальний рейтинг некст-ґен версії «Відьмак 3: Дикий гін» на агрегаторі Metacritic становить 97 балів зі 100 — це середня оцінка критиків на основі 15 оглядів.