Новости Игры 27.08.2024 в 11:39 comment views icon

«Делай как я говорю, а не как я делаю»: Valve нарушает собственные правила насчет страницы игры Deadlock в Steam

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Ігор Панченко

Автор новостей

«Делай как я говорю, а не как я делаю»: Valve нарушает собственные правила насчет страницы игры Deadlock в Steam

Раздел Игры выходит при поддержке?

Компания Valve, владелец Steam, вызвала споры, нарушив собственные правила оформления для страницы своей новой игры Deadlock.

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Разработчик под псевдонимом 3DGlyptics обратил внимание на это нарушение. В социальных сетях он эмоционально заявил: «Это не шутка. Valve активно нарушает собственные правила». Разработчик подчеркнул, что компания обошла стандартный процесс проверки, который применяется к другим играм на платформе.

Согласно документации Steamworks, разработчики обязаны предоставить не менее пяти скриншотов своего продукта на странице Steam. Однако на странице Deadlock отсутствуют какие-либо скриншоты, зато размещен лишь короткий 22-секундный тизер.

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В марте 2024 года уже возникала подобная ситуация. Тогда во время распродажи The Orange Box Valve добавила к изображению заголовка на странице Steam наклейку «обладатель более 100 наград». Это противоречило правилам платформы, которые запрещают размещать оценки, названия наград и «маркетинговые сообщения о скидках» на графических элементах. В том случае сотрудник Valve Том Джардино признал ошибку и компания быстро исправила нарушения.

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Источник: PCgamer

Раздел Игры выходит при поддержке?

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