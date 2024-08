«Делай как я говорю, а не как я делаю»: Valve нарушает собственные правила насчет страницы игры Deadlock в Steam

Компания Valve, владелец Steam, вызвала споры, нарушив собственные правила оформления для страницы своей новой игры Deadlock.

Разработчик под псевдонимом 3DGlyptics обратил внимание на это нарушение. В социальных сетях он эмоционально заявил: «Это не шутка. Valve активно нарушает собственные правила». Разработчик подчеркнул, что компания обошла стандартный процесс проверки, который применяется к другим играм на платформе.

ATTENTION VALVE SOFTWARE. YOU ARE VIOLATING YOUR OWN RULES FOR THE DEADLOCK STORE PAGE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION. pic.twitter.com/jb73cqYyG2

