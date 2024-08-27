«Делай как я говорю, а не как я делаю»: Valve нарушает собственные правила насчет страницы игры Deadlock в Steam

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Компания Valve, владелец Steam, вызвала споры, нарушив собственные правила оформления для страницы своей новой игры Deadlock.

Разработчик под псевдонимом 3DGlyptics обратил внимание на это нарушение. В социальных сетях он эмоционально заявил: «Это не шутка. Valve активно нарушает собственные правила». Разработчик подчеркнул, что компания обошла стандартный процесс проверки, который применяется к другим играм на платформе.

ATTENTION VALVE SOFTWARE. YOU ARE VIOLATING YOUR OWN RULES FOR THE DEADLOCK STORE PAGE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION. pic.twitter.com/jb73cqYyG2 — Ancient Egg ○ Wishlist ‣ B.C. Piezophile (@3DGlyptics) August 24, 2024

Согласно документации Steamworks, разработчики обязаны предоставить не менее пяти скриншотов своего продукта на странице Steam. Однако на странице Deadlock отсутствуют какие-либо скриншоты, зато размещен лишь короткий 22-секундный тизер.

В марте 2024 года уже возникала подобная ситуация. Тогда во время распродажи The Orange Box Valve добавила к изображению заголовка на странице Steam наклейку «обладатель более 100 наград». Это противоречило правилам платформы, которые запрещают размещать оценки, названия наград и «маркетинговые сообщения о скидках» на графических элементах. В том случае сотрудник Valve Том Джардино признал ошибку и компания быстро исправила нарушения.

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Источник: PCgamer

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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