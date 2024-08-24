Опять не Half-Life 3: Valve анонсировала игру Deadlock

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания Valve сняла завесу таинственности с Deadlock — многопользовательской игры, в которую тысячи игроков играли в течение нескольких недель без официального анонса.

В течение августа Deadlock постепенно набирала популярность благодаря системе приглашений. Имеющиеся тестировщики могли приглашать своих друзей, что привело к быстрому росту количества игроков. В середине августа игра достигла отметки в более 18 000 одновременных игроков, а на этой неделе эта цифра выросла до 44 000.

Несмотря на широкую доступность игры для тех, кто имел знакомых среди игроков, Valve просила участников «не делиться информацией об игре ни с кем». Это предупреждение появлялось на экране загрузки. Однако многие игроки проигнорировали эту просьбу, которая не имела юридической силы. В результате в сети появились видеоролики с геймплеем и даже обзор в издании The Verge.

Благодаря этим утечкам стало известно, что Deadlock — это шутер от третьего лица с элементами MOBA. В игре соревнуются команды по 6 игроков на карте с четырьмя линиями, где постоянно появляются волны ботов. Valve предупреждает, что игра находится на ранней стадии разработки и содержит много временных визуальных элементов и экспериментального геймплея.

Теперь Valve официально сняла ограничения на распространение информации о Deadlock и открыла страницу игры в Steam. Хотя проект все еще доступен только по приглашениям, ожидается, что компания начнет активно обсуждать его особенности.

Онлайн-курс DevOps engineer від Mate academy. Завдяки онлайн-курсу з гнучким графіком DevOps engineer ви зможете почати карʼєру в IT з нуля. . Отримати знижку на курс

Источник: IGN

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.