В демо-видео показали реалистичную железнодорожную станцию, воссозданную с помощью Unreal Engine 5

Игровой движок Unreal Engine 5 уже общедоступен, и всё больше и больше разработчиков с помощью множества технических демонстраций демонстрируют, на что он способен.

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На днях Лоренцо Драго поделился на своем YouTube-канале новым техническим демо-видео, в котором демонстрируется невероятно реалистичная железнодорожная станция, воссозданная посредством Unreal Engine 5 с Lumen. Хотя демо-версия не работает в режиме реального времени, она выглядит чрезвычайно детализированной и реалистичной. Картинка настолько хороша, что станция на первый взгляд выглядит как настоящая.

В демо-видео представлена реальная железнодорожная станция в Тояме, Япония. Автор сам работал над моделированием, текстурированием, освещением и анимацией для этого видео. Единственным исключением является листва, взятая из Quixel Megascans.

В видео фигурирует рендер высокого разрешения (частота около 7 кадров в секунду). Также есть возможность запустить проект в реальном времени (с частотой 30-50 кадров в секунду при разрешении 1440p для дневного времени), но качество изображения хуже. При этом проект ещё не оптимизирован, и его производительность ещё можно повысить. Для обработки изображения используется компьютер с процессором AMD Ryzen 7 3700X и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080.

Источник: wccftech