Технический арт-директор студии Gearbox создал физически правильный 3D-симулятор черной дыры на движке Unreal Engine 5

Технический арт-директор по исследованиям и разработкам студии Gearbox Райан Джеймс Смит использовал новый движок Unreal Engine 5 (который Epic Games представила 5 апреля) и уравнения, которые ему предоставил популярный YouTube- канал ScienceClic.

Смит поделился результатами своей работы в Twitter и сообщил, что модель работает на Niagara VFX. Это инструмент визуальных эффектов внутри Unreal Engine 5, который помог разработчику реализовать физически правильное гравитационное линзирование При этом эффекте, когда наблюдатель смотрит на дальний источник света в космосе через другой космический объект, форма дальнего источника света искажается. Такое искажение источника света может быть вызвано звездой или галактикой, через которую проходит свет от отдаленного объекта., которое «искривляет свет всеми возможными способами». По словам Смита, на создание физически достоверной модели у него ушло полтора года.

«Niagara меняет правила игры. Она дает мне такой прекрасный контроль практически над всем, что связано с симулятором. Я настроил все так, чтобы можно было контролировать такие вещи, как настраиваемый атрибут плотности и цвет в зависимости от расстояния до горизонта событий», — добавил создатель симулятора черной дыры.

Уже известно, что Unreal Engine 5 используют в новой игре серии Tomb Raider. CD Projekt Red также подтвердила, что использует этот движок для создания следующего проекта по вселенной The Witcher.

Ранее Epic Games выпустила техническую демо-версию The Matrix Awakens на Unreal Engine 5, показав возможности движка.