Энтузиаст перенес Человека-паука в технодемо The Matrix Awakens на Unreal Engine 5 — результат выглядит прилично

Движок Unreal Engine 5, возможности которого показали на демке The Matrix Awakens, заинтересовал мододелов. Уже есть версия с Суперменом, а недавно ютубер dwr показал техническую демку игры про Человека-паука. Ее даже можно скачать и попробовать на прочность ПК, ведь для запуска понадобится топовое железо.

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Ютубер использовал ресурсы фанатского проекта про Человека-паука на Unreal Engine 4, портировав на новый движок.

На видео заметна неидеальная анимация и движения героя, но, тем не менее, это довольно интересная демка.

Превью-версия Unreal Engine 5 с улучшенной трассировкой лучей и поддержкой больших миров вышла 23 февраля. В первой демке появился переработанный редактор Unreal Editor, была улучшена производительность и расширен набор инструментов для редактирования геометрии.