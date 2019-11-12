В День холостяка к monobank присоединилось рекордное число клиентов (5091 человек), всего же пользователи приложения совершили около 400 тыс. транзакций почти на 140 млн грн

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Сооснователь

В соответствующем сообщении лидер проекта отметил, что 11 ноября почти 200 тыс. клиентов (точное число — 198 697) совершили покупки в интернете. Вместе они сделали 413 628 транзакций на общую сумму 137 546 125 грн. И это, по словам

Что интересно, в день проведения распродажи 11.11 к monobank присоединилось рекордное число клиентов — 5091 человек. Напомним, в начале месяца количество клиентов monobank превысило 1,5 млн человек, причем последние 500 тысяч добавились всего за 5 месяцев.

Остается добавить, что прошлогодний рекорд онлайн-продаж в День холостяков (более $30 млрд) китайский интернет-ритейлер обновил еще за 7,5 часа до завершения распродажи, а по итогам всего дня объем продаж составил впечатляющие $38,4 млрд. При этом Украина вышла на второе место по темпам роста количества заказов на AliExpress и вошла в Топ-10 стран по общей стоимости проданных товаров.

Источник: Telegram