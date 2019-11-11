Укрпошта: Украина вышла на второе место по темпам роста количества заказов на AliExpress и вошла в Топ-10 стран по общей стоимости проданных товаров





Количество заказов украинцев на платформе AliExpress за 10 месяцев текущего года выросло на 70%, что вывело Украину на 2 место по темпам роста на данном маркетплейсе. По общей стоимости проданных товаров на AliExpress в 2019 году Украина вошла в ТОП-10 стран мира, сообщает пресс-служба компании.

Укрпошта за три квартала 2019 года уже доставила из Китая более 20 млн отправлений, и большинство из них — это товары из интернет-магазинов. Их заказывают украинцы в возрасте 24-35 лет, более половины из которых осуществляют покупки товаров на AliExpress через смартфон. По данным платформы, самые популярные товарные категории: «телефоны и аксессуары», «электроника», «автотовары».

Товары с AliExpress наибольшим спросом пользуются среди жителей Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей — 56% заказанных украинцами посылок из Китая Укрпошта доставила именно в эти регионы.

«Стремительный рост объемов доставленных отправлений из Китая мы связываем с запуском специально для AliExpress эконом-сервиса доставки без отслеживания Cainiao Super Economy для товаров стоимостью до $2 и сервиса с частичным отслеживанием AliExpress Saver shipping для товаров до $5. Это позволило продавцам на AliExpress снизить стоимость товаров и предлагать украинскому потребителю бесплатную доставку. По данным Укрпошты, более 30% китайских отправлений — это товары, стоимостью до $2 », — сказал первый заместитель генерального директора Укрпошты Александр Перцовский.

Сегодня, 11 ноября в Китае традиционно состоится крупнейшая распродажа «Всемирный фестиваль шопинга 11.11», который устраивает AliExpress. В прошлом году за 24 часа на нем было совершено более 1 млрд заказов на общую сумму $30,8 млрд. По данным Укрпошты, за счет распродаж в ноябре объем отправлений растет более чем на 70% к размеру среднемесячного объема отправлений.

В этом году появляются новые предложения для покупателей — возможность заказать со скидками не только китайские товары, но и изделия небольших местных продавцов из Италии, Испании, Турции и других стран. Alibaba продвигает развитие малого и среднего бизнеса не только в Китае, но и по всему миру.

Напомним, что за 16,5 часов с момента начала текущей распродажи в «День холостяков» покупатели приобрели товаров на $30,8 млрд, что побило рекорд прошлого года за полные 24 часа. Вдобавок распродажа «11.11» на AliExpress обрушила процессинг украинского «ПриватБанка».

Источник: Укрпошта