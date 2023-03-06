Новости Авто 06.03.2023 в 18:43

В феврале украинцы приобрели втрое больше новых электромобилей, чем в прошлом году. Лидер — Volkswagen ID.4

Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Спрос на электромобили в Украине продолжает расти, что подтверждает новый отчет «Укравтопрома» со статистикой за февраль — в прошлом месяце украинцы приобрели 413 новых авто на аккумуляторах (BEV), что втрое превышает результат февраля 2022 года.

По отношению к январю этого года продажи новых электромобилей в Украине выросли на 40%.

Топ-5 самых популярных новых электрокаров в Украине за февраль 2023 года

  • Volkswagen ID.4 — 134 шт;
  • Dong Feng (Honda) M-NV — 86 шт;
  • Volkswagen ID.6 — 33 шт;
  • Honda E — 27 шт;
  • Mercedes-Benz EQC — 16 шт.

Всего с начала года в Украине было реализовано 708 новых электромобилей на 164% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Бесспорно, это хорошая тенденция и большим плюсом является то, что положительная динамика остается неизменной, несмотря на войну и сложную макроэкономическую ситуацию.

Кількість ввезених електроавто в Україні за рік збільшилась майже на третину. Першість утримує Nissan Leaf


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