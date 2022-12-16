Кількість ввезених електроавто в Україні за рік збільшилась майже на третину. Першість утримує Nissan Leaf

За 11 місяців 2022 року в Україну ввезли 11 700 електрокарів — на 28% більше, ніж за відповідний період минулого року (9 130 штук), повідомляє OpenDataBot із посиланням на офіційну статистику.

Попит на електромобілі в Україні продовжує невпинно зростати попри енергокризу, спричинену масованими російськими обстрілами критичної інфраструктури в різних областях. До речі, під час сьогоднішньої атаки росіяни пошкодили близько 9 об’єктів генерації, що своєю чергою спричинило надзвичайну ситуацію в енергосистемі (це суто юридичний механізм, який немає жодного стосунку до обмеження енергопостачання населенню) — в Укренерго повідомили про втрату понад 50% споживання об’єднаної енергетичної системи. Один з факторів — багато хто використовує електромобілі як резервні джерела живлення приватних будинків. До речі, Nissan Leaf мають сертифікат UL 9741, тож можуть використовуватися як резервні системи живлення.

Якщо поглянути на аналіз OpenDataBot, можна виділити кілька цікавих фактів. Наприклад, торік, в середньому, в Україну ввозили 830 електрокарів на місяць. І якщо в перший місяць вторгнення рф кількість імпортованих авто скоротилась до 195 електрокарів на місяць, то вже у квітні збільшилась удвічі й відтоді поступово зростала. Найбільший приріст зафіксовано в серпні — тоді кількість електрокарів за місяць зросла у понад 2 рази, до 1540 електрокарів.

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Найпопулярнішим електрокаром українців залишається Nissan Leaf — цьогоріч було ввезено 2 154 таке авто, що становить 18% від усіх ввезених електрокарів за період. Другу позицію несподівано обійняв Volkswagen ID.4 — 1 142 авто. Це 10% від загальної кількості електрокарів. Водночас Tesla Model 3 втратила одну позицію (будеш знати Ілоне Маску, як банити українців в Twitter) та замикає трійку найпопулярніших електроавто в Україні. Загалом у 2022 році українці ввезли 784 Tesla Model 3, що становить майже 7% від загальної кількості імпортованих електрокарів.

Взагалі українці досить активно пересідали на електромобілі ще до початку повномасштабної війни (в Україні електромобілі звільнені від ПДВ та ввізного мита як мінімум до кінця 2025 року), а паливна криза та подальше зростання цін навесні призвели до стрімкого росту попиту на електричні моделі. Вже зараз в Україні налічується понад 100 тис. електрифікованих авто (це разом з «гібридами»). За шість років українці придбали майже 34 тис. електроавто на акумуляторах (BEV). Попит на BEV продовжує зростати і в ЄС, де нещодавно затвердили повну заборону продажу нових авто на викопному паливі з 2035 року.