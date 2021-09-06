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На стартовавшем в Мюнхене автосалоне IAA Mobility 2021 немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил очередную серийную модель из линейки электромобилей EQ. Так же, как и старшая модель Mercedes-Benz EQS, более компактная новинка Mercedes-Benz EQE основана на новой фирменной платформе EVA2.

Уже из названия понятно, что Mercedes-Benz EQE позиционируется как замена ДВС-седанам бизнес-класса Mercedes-Benz E-Class, соответственно, модель обладает схожим дизайном и габаритными размерами. Разработчики особо отметили, что внешние размеры электромобиля (4993x1956x1499 мм) сравнимы с более компактной моделью CLS, но полезное пространство салона и багажника полностью соответствует текущей модели E-Class (213).

Первой представили версию Mercedes-Benz EQE 350, далее последуют и другие конфигурации модели, причем в каждой из них используется основной электродвигатель eATS на задней оси, а в полноприводных вариантах 4Matic — дополнительный eATS на передней оси. Версия EQE 350 получила единственный электродвигатель мощностью 288 л.с. / 215 кВт с крутящим моментом 530 Нм.

В данной версии используется батарея емкостью 90 кВтч, которая обеспечивает запас хода 660 км по измерительному циклу WLTP. Батарею можно заряжать от сети переменного тока (11/22 кВт), при этом зарядка займет 8,25 / 4,25 часа соответственно. Аккумуляторы также поддерживают скоростную зарядку постоянным током мощностью до 170 кВт — в таком режиме практически полный заряд батареи (10-80%) займет 32 минуты, а зарядка на протяжении 15 минут обеспечит дополнительные 250 км запаса хода.

Базовые модификации Mercedes-Benz EQE комплектуются 12,2-дюймовой цифровой приборкой и 12,8-дюймовым центральным дисплеем, при этом опционально можно заказать куда более впечатляющий MBUX Hyperscreen. Суммарная диагональ экранов данной версии превышает 56 дюймов: 12,3 дюйма для приборки, 17,7-дюймов для центрального дисплея и отдельный 12,3-дюймовый экран для переднего пассажира.

Продажи модели Mercedes-Benz EQE стартуют в середине 2022 года, при этом ее производство запустят на двух фабриках — в Пекине (для китайского рынка) и в Бремене (для всего остального мира). Ближе к дате выхода на рынок будут объявлены характеристики других версий модели и розничные цены на них.

Источник: Mercedes-Benz