В Google Keep наконец должно появиться форматирование текста

Google выпустила приложение для создания заметок в марте 2013 года. Но лишь сейчас, более чем 9 лет спустя, разработчики намерены добавить в Google Keep возможность форматировать текст – выделять его жирным шрифтом, курсивом и подчеркиванием.

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Новые функции пока не доступны пользователям. Узнать о них удалось благодаря декомпиляции последней версии приложения, загруженного Google в Play Store. Версия Google Keep 5.22.182.00 для Android содержит код, обеспечивающий работу по переключению (включению) жирного, курсивного и подчеркнутого форматирования. Также в приложении были добавлены иконки для каждого стиля, и они являются довольно стандартными для Google. Они совпадают с теми, которые используются в Docs, Sheets и Slides. Как ожидается, пользователям будут доступны команды «Показать элементы управления форматированием» и «Очистить форматирование».

С момента своего появления приложение Google Keep позволяло использовать только обычный текст в теле заметки. Это затрудняло выделение ключевых моментов, хотя в качестве обходного решения иногда применялись заглавные буквы. Пока версия Google Keep 5.22.182.00 тоже не позволяет форматировать текст. Вероятно, компания ещё намерена обновить версию для iOS, веб-версию и провести обновление на стороне сервера.

Источник: 9to5google