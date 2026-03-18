Microsoft раскрыла подробности обновления DXR: лучший рейтрейсинг и ускорение рендеринга

Олександр Федоткін

Microsoft розкрила подробиці оновлення DXR: кращий рейтресинг та прискорення рендерингу

Microsoft готовит обновление интегрированного в API DirectX 12 Ultimate конвейера для рейтрейсинга DXR. 


Три ключевые технологии включают кластерную геометрию, разделение и ускорение структур верхнего уровня (TLAS) и операции с косвенными структурами ускорения. Обновления призваны ускорить рейтрейсинг в играх, позволяя GPU эффективнее обрабатывать геометрию и кадры, а также выполнять ряд задач, которые ранее традиционно выполнялись CPU.

Сейчас функции еще находятся в разработке, а релиз планируется летом этого года. В частности, кластерная геометрия упростит работу GPU с треугольниками — ключевыми строительными блоками 3D-графики. Она будет объединять группы близлежащих треугольников в один упрощенный строительный блок.

Это позволит GPU пакетно обрабатывать данные геометрической топологии, упрощая процесс, который требовал многократных обращений для всех треугольников в кадре. Новый подход избавляет от необходимости в обновлении и дублировании существующей геометрии. Он должен улучшить производительность рейтрейсинга в случаях, когда GPU должен генерировать такие детали, как листья, толпа, или другие объекты только один раз.


Partitioned TLAS, которая будет использоваться в кластерной геометрии, применяется к отдельным кадрам. В этом случае весь кадр может быть разделен на меньшие группы, которыми GPU будет проще управлять с использованием новых элементов рейтрейсинга. Это позволит значительно ускорить трассировку лучей, поскольку GPU будет трассировать лучи только видимых или необходимых элементов из всего кадра

Функция косвенного ускорения структурных операций позволит GPU непосредственно выполнять ряд задач, которые ранее возлагались на центральный процессор. Это позволит GPU управлять обращениями API для построения, сжатия, перемещения или создания шаблонов. Геймеры таким образом увидят снижение задержки системы, общее улучшение производительности рейтрейсинга в сложных сценах. 

В Microsoft отмечают, что новые функции будут работать со всеми видеокартами с поддержкой рейтрейсинга после обновления драйверов. Новые графические процессоры могут получить дополнительные улучшения. Однако также существует вероятность, что старые GPU не будут поддерживать новые функции.

Ранее мы писали, что гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг отвергает критику многих геймеров касаемо продемонстрированной на GTC 2026 технологии DLSS 5. Новая версия апскейлера не просто рендерит каждый кадр, а дополнительно работает с освещением, принимая на входе цветные и динамические векторы и используя ИИ для создания фотореалистичного освещения и улучшенной детализации.

DLSS восстанавливает изображение в Kingdom Come Deliverance 2 с 38×22p

Источник: MS Github; TechPowerUp

