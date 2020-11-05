В Google Messages тестируется отложенная отправка сообщений





Компания Google тестирует возможность отправки сообщений по расписанию в приложении Google Messages. Судя по всему, на текущий момент эта функция находится в статусе ограниченного тестирования и доступна только для некоторых пользователей через серверное обновление.

Чтобы запланировать отправку сообщения, пользователям нужно надолго зажать кнопку «Отправить». Затем появится опция планирования, в которой само приложение Messages будет предлагать некоторые предустановленные варианты. Кроме того, у пользователей также будет возможность вручную выбрать дату и время для отправки сообщения.

Запланированные сообщения будут отображаться в окне беседы со значком часов рядом с ними, а также надписью Scheduled message под ним. Нажатие на запланированное сообщение предоставит пользователям возможность обновить сообщение и запланированное время, отправить его сейчас или полностью удалить. Следует отметить, что сообщение будет отправлено в назначенное время только в том случае, если на тот момент смартфон включен.

Также сообщается, что функция отправки запланированных сообщений уже интегрирована в последней версии Google Messages APK. Таким образом, это лишь вопрос времени, когда начнётся её полноценное внедрение. Функция будет работать для текстовых сообщений и не зависит от RCS.

Источник: neowin