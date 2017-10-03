В Google Photos упрощена передача видео в сетях с низкой скоростью за счёт временного снижения разрешения роликов

Компания Google обновила приложение Google Photos и реализовала в нём функции для более быстрого предоставления общего доступа к видео.

В одном из предыдущих обновлений Google Photos была добавлена функция анализа текущего соединения. Если приложение определяло, что используемое соединение обеспечивает низкую скорость передачи данных, то архивирование фотографий осуществлялось в низком разрешении. Позже, при подключении к быстрой сети Wi-Fi, в облачное хранилище передавалось изображение в полном разрешении. Благодаря этому пользователь мог быстро поделиться предварительными версиями снимков сразу же после съёмки, не опасаясь, что из-за низкой скорости соединения не удастся отправить фотографии. Теперь же аналогичная функция стала доступной и для видеороликов.

В версии Google Photos 3.6 для Android снижено время ожидания отправки видео для общего доступа за счёт передачи копии в низком разрешении. В дальнейшем, при подключении к сети с высокой скорость передачи данных, эта копия в облачном сервисе заменяется исходным роликов в высоком разрешении. В результате, друзья и родственники могут почти сразу же увидеть опубликованное видео. Проявив немного терпения, они получат возможность увидеть тот же ролик в высоком разрешении. Пока не уточняется, какое именно «низкое» разрешение генерирует приложение Google Photos при отправке видео в условиях низкой скорости передачи данных.

Источник: Engadget