Новости Авто 12.06.2024 в 13:13 comment views icon

В Kia говорят, что гибриды — не угроза электромобилям, а «идеальный путь» к электрификации

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Катерина Даньшина

Автор новостей

В Kia говорят, что гибриды — не угроза электромобилям, а «идеальный путь» к электрификации

В последние годы мировые автопроизводители и их поставщики инвестировали сотни миллиардов в разработку новых электромобилей и инфраструктуры — несмотря на это, спрос на электрические авто несколько замедлился, тогда как интерес к гибридам наоборот резко вырос.

Менеджер по долгосрочному планированию и стратегии Kia Motors America Стив Косовски говорит, что гибриды с их превосходной эффективностью и низкой стоимостью предлагают потребителям прекрасную альтернативу, которая не вызывает беспокойства относительно запаса хода и позволяет преодолеть разрыв между авто с ДВС и электромобилями

Продажи электромобилей в США в первом квартале 2024 года упали более чем на 15% по сравнению с предыдущими тремя месяцами (первое падение с 2020 года), тогда как гибриды выросли на 45,7% с января по март, а плагины на колоссальные 69,7%, согласно данным PWC (через Business Insider). Из-за этого некоторые автопроизводители откладывают свои планы полного отказа от ДВС.

В то же время Kia, которая за последние годы выпустила десяток новых BEV, включая стильный внедорожник EV3 в мае 2024-го, видит в гибридах возможность привлечения потенциальных покупателей BEV.

«Если вы посмотрите на сопротивление рынка покупки электромобилей, на первом месте будет цена, а затем запас хода и (зарядная) инфраструктура», — сказал Косовски. «Но если вы посмотрите на гибриды и PHEV, сопротивление из-за цены намного ниже. В последний раз, когда я смотрел, цены транзакций для электромобилей и гибридов, подключаемых к сети электромобилей, были одинаковыми, и это говорит о том, что потребители хотят электрифицироваться и готовы платить за это».

В первом квартале 2024 года на гибриды приходилось около 8,4% общего рынка автомобилей.

Создание электромобилей также стоит значительно больше, чем в случае с ДВС и гибридами.

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«Стоимость материалов для электромобилей настолько высока, что маржа для всех сокращается, пока не становится отрицательной», — добавляет Косовски, отмечая, что со всем тем продажи электромобилей будут только расти, тем более учитывая правила по выбросам, которые сегодня вводят страны.


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