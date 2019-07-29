В Киеве появились кнопки вызова полиции, которые могут 24/7 подслушивать и подсматривать за окружающими





В Киеве начали появляться кнопки экстренного вызова полиции, которые позволяют быстро установить связь с оператором. Как сообщается на странице Kyiv Smart City в Facebook, на данный момент данные кнопки установлены на улице Салютной 2, где в июне открыли «смарт-улицу» с бесплатным Wi-Fi, зарядками для электромобилей, «умным» освещением и системой мониторинга воздуха, на Пейзажной алее, Алее художников, а также в парке «Владимирская горка».

Новые кнопки, кроме голосовой связи, дополнительно оборудованы видеокамерами, так что оператор может увидеть человека, который обратился за помощью. Кроме этого, как оказалось, данные установки могут сами по себе следить за окружающими и даже подслушивать их. Ведь и без вызова операторы могут включать видеокамеру и микрофон устройства.